DE30 se recupera de la caída posterior al BoJ
Los índices europeos se recuperan de las pérdidas anteriores DE30 intenta volver a subir por encima de los 14.000 pts Las...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El Banco de Japón ha sorprendido hoy a los mercados con su decisión de ampliar la banda alrededor de los rendimientos a 10 años desde...
Los mercados europeos expectantes en la apertura JPY se dispara después de que el BoJ amplíe la banda de rendimientos Datos...
Los índices de EE. UU. terminaron las sesión de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,90 %, el Dow Jones bajó un 0,49...
El yen japonés se mueve hoy después de la reunión del Banco de Japón. Si bien el Banco dejó las tasas de interés...
La principal criptomoneda está perdiendo terreno hoy en una ola de caídas en los principales índices bursátiles, que han estado...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente al alza, con el DAX subiendo un 0,36 %, ya que los datos del clima empresarial...
El tope del precio del gas establecido por la UE en 180 EUR M/Wh está siendo ampliamente comentado por representantes del mundo político...
Las acciones de Moderna (MRNA.US) borraron todas las ganancias previas a la comercialización y cotizan casi un 1,5 % más bajas a pesar de...
Las acciones estadounidenses continúan bajando el lunes después de que tres importantes índices de Wall Street registraran su segunda...
Los índices de EE. UU. Iniciaron el comercio de efectivo de hoy ligeramente más bajo Las acciones de Tesla (TSLA.US) suben en el último...
El precio de NATGAS se situó por debajo de los 6,0 USD/MMBtu a principios de la nueva semana, ya que las previsiones de un tiempo más templado...
Los analistas de Citibank compartieron un pronóstico con el mercado en el que estiman que el precio del oro podrían llegar a $ 1,900 por...
El gobierno federal alemán aprobó un aumento del capital social de Uniper (UN01.DE) a 25.000 millones de euros, lo que provocó una...
El par EUR/USD se ha visto penalizado por el débil rendimiento de las acciones la semana pasada, mientras que el USD se ha estado recuperando a...
Las acciones de Tesla están subiendo casi un 3% antes de la apertura de mercado después de que Elon Musk se rindiera ante los resultados...
La criptomoneda Algorand continúa cayendo incluso tras el patrocinio anunciado a FIFA por sus desarrolladores hace meses. Como resultado, el logo...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El PMI de servicios de Nueva Zelanda cayó de 57,4...
Hoy, las acciones de Volkswagen (VOW.1DE) caen como consecuencia de la fecha de pago del dividendo especial por un monto de 19,06 EUR para las acciones...
