El DAX prueba los 14.000 pts como zona de soporte
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza DE30 prueba y defiende la zona de 14.000 pts Porsche se une al índice...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El par EURJPY ha reflejado movimiento en el día de hoy. En la sesión asiática, su precio caía por debajo de la media móvil...
Los índices de Asia-Pacífico han cotizado a la baja hoy. S&P/ASX 200 ha caido un 0,2%, Nikkei se ha negociado un 1% más bajo...
Los precios del gas natural de EE. UU. (NATGAS) lanzaron una nueva operación de semana con un gran hueco de precios bajista. NATGAS cotiza...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Índices IFO alemanes de diciembre a las 9:00 am GMT Discurso de...
El sentimiento pesimista causado por la postura agresiva de los principales bancos centrales persistió hoy y ejerció más presión...
El Departamento de Energía de EE. UU. anunció que en febrero tiene la intención de comenzar a comprar crudo para reponer sus reservas...
Las acciones de Adobe (ADBE.US) subieron más de un 3,5% el viernes después de que la compañía de software registrara ganancias...
Todos los principales índices de Wall Street continúan moviéndose a la baja ya que los traders siguen preocupados por la desaceleración...
Las criptomonedas están experimentando fuertes caídas hoy, después de que la firma de contabilidad Mazars, que recientemente creó...
"Los mercados repliegan velas tras la agresividad evidente en los discursos de los bancos centrales. El ritmo de subidas de tipos de interés...
Los mercados financieros mundiales se dirigen hacia el final de una semana salvaje durante la cual los principales bancos centrales, a saber, la Fed y...
• El S&P Global PMI manufacturero de EE. UU. cayó a 46,2 en diciembre desde 47,7 en noviembre, muy por debajo de las previsiones del mercado...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja US100 por debajo del soporte clave Meta Platforms (META.US)...
Los precios de la gasolina en los EE. UU. continúan moviéndose a la baja después de que los compradores no lograron superar la resistencia...
Una encuesta del Banco de Inglaterra a los participantes del mercado indicó que los rendimientos de los gilts a 10 años eran del 3,5 % a...
Las acciones de Planet Labs (PL.US), uno de los principales proveedores de imágenes y datos satelitales, están ganando casi un 11 % después...
Gracias a un avance en biotecnología realizado por dos investigadores galardonados con el Premio Nobel en 2020, pronto será posible tratar...
Las acciones de Maxar Technologies (MAXR.US) se dispararon más del 100 % antes de la apertura de la sesión de Wall Street de hoy por la noticia...
La conferencia del BCE de ayer y la postura de Christine Lagarde sorprendieron a los mercados, que no esperaban que el BCE, hasta ahora conservador en...
