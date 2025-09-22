MTU AeroEngines entregará motores para los futuros jets militares europeos
Francia ha firmado un contrato para la próxima fase de desarrollo del programa europeo de jets FCAS de próxima generación. Según...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Francia ha firmado un contrato para la próxima fase de desarrollo del programa europeo de jets FCAS de próxima generación. Según...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los índices de EE. UU. terminaron la negociación...
La última sesión de negociación en el mercado alemán esta semana trae caídas en las acciones que componen el índice...
La Fed agresiva ejerció presión sobre los índices bursátiles globales y esta presión fue magnificada un día después...
Los índices Flash PMI de diciembre de Francia y Europa se publicaron esta mañana a las 9:15h CEST y 9:30h CEST, respectivamente. Los datos...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Flash PMI de Europa y Estados Unidos Discursos de los miembros del BCE y la...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer significativamente a la baja, ya que el BCE se sumó a las presiones posteriores...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy profundamente en rojo, con una caída del DAX del 3,28 % debido a que el BCE asustó...
Los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza el jueves, ya que los inversores esperan que la Fed mantenga su postura actual sobre las...
Las acciones de Snap (SNAP.US) cayeron bruscamente el jueves después de que Jefferies rebajó la calificación de la compañía...
Parecía que la reunión del BCE de hoy no traería sorpresas y básicamente quedaría eclipsada por la Reserva Federal o...
EL IBEX 35 LUCHA POR MANTENER LOS 8200 EN UNA SESIÓN MARCADA POR LA REUNIÓN DEL BCE Después de la subida de tipos de interés...
El par GBPUSD cayó más de 200 pips hoy, ya que los inversores digirieron la última decisión del BoE de aumentar las tasas de...
Moderna (MRNA.US) y Merck (MRK.US) se están preparando para lanzar el primer ensayo de fase 3 de una vacuna contra el cáncer basada en ARNm...
Las acciones del desarrollador de vacunas de próxima generación Novavax (NVAX.US) han estado bajo presión ante una oferta de $125...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros de gas natural de EE. UU. disminuyeron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja La agresividad de ña FED y BCE pesan sobre las acciones...
Saber cómo analizar los gráficos en busca de las tendencias, es clave para obtener buenos resultados. En este seminario realizado por Pablo...
Blockchain Algorand ha anunciado que su tecnología blockchain está involucrada en el desarrollo de la plataforma digital Fideiussioni Digitali...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor