⚡CHNComp gana después de la caída del riesgo de la exclusión de las acciones chinas de los EE. UU. 📈
Los reguladores estadounidenses tendrán acceso para realizar auditorías de las empresas chinas que cotizan en Wall Street, según los...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El productor de uranio más grande del mundo, Kazatomprom de Kazajstán (KAP.UK), que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, anunció...
El índice de referencia alemán se dirige a la marca de los 14.000 puntos. W1 El DAX/DE30 cae a un mínimo de varias semanas el...
La presidenta del BCE, Lagarde, comenzó su conferencia de prensa con la lectura de la declaración de política Declaración...
El informe de ventas minoristas de EE. UU. de noviembre se publicó hoy a la 14:30h CEST. Los datos resultaron ser decepcionantes, ya que las ventas...
El BCE elevó los tipos de interés en 50 pb durante la reunión de diciembre, lo que supone una cuarta subida de tipos, tras dos subidas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según un informe de Bloomberg, Canadá planea...
El BCE elevó su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta el 2,50 %, como se esperaba. Sin embargo, el BCE informa...
Ya estamos en directo siguiendo la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá la subida de tipos de interés durante el próximo...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria a las 13:00h CEST. El banco central elevó su tipo de interés...
¿Sorprenderá el BCE a los mercados con una subida de tipos mayor de lo esperado a las 14:15h CEST y dará un impulso al EUR? El...
La sesión de negociación alemana del jueves trae caídas en las valoraciones de las acciones que componen el índice DAX. La...
El Banco Nacional de Suiza ya ha anunciado una subida de tipos de 50 pb, pero hay otros dos bancos centrales importantes, que también tienen previsto...
El Banco Nacional Suizo anunció su decisión de política monetaria a las 9:30h CEST y no ofreció sorpresas. Los tipos de interés...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Decisiones sobre tipos de interés del SNB, Norges Bank, BoE y ECB Datos...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja después de una Fed agresiva. Si bien el aumento de tipos de...
El FOMC realizó una subida de tipos de 50 pb, en línea con las expectativas del mercado La gráfica de puntos medios...
El FOMC decidió aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos, a un rango de 4.25-4.50%, lo cual fue una decisión en línea...
La decisión sobre la tasa del FOMC resultó estar en línea con las expectativas del mercado: el banco central de EE. UU. entregó...
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
