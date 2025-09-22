Conferencia de prensa de Powell
El FOMC decidió aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos, a un rango de 4.25-4.50%, lo cual fue una decisión en línea...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La decisión sobre la tasa del FOMC resultó estar en línea con las expectativas del mercado: el banco central de EE. UU. entregó...
El FOMC anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 20:00 CEST y resultó estar en línea con las...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la Reserva Federal en la que se decidirán los tipos de interés en Estados...
Las subidas en las criptomonedas continúan hoy, y los mercados financieros globales en general están dispuestos a arriesgarse antes de la...
Los resultados de las células CAR-T modificadas con la tecnología de edición de genes de CRISPR Therapeutics (CRSP.US) según...
Los índices de Wall Street se basan en las ganancias de ayer a medida que la decisión sobre las tasas del FOMC se vuelve grande. Todos los...
El Ibex 35 sobrevive en Europa antes de la Fed La sesión estuvo marcada por la expectativa en la decisión de política monetaria...
Drive Shack (DS.US) es una de las acciones de EE. UU. con peor desempeño en la actualidad, ya que el precio de las acciones de la compañía...
Se acaba de publicar el informe oficial del gobierno sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos. Si bien el informe API publicado ayer...
Los índices estadounidenses iniciaron la sesión de efectivo con pocos cambios US100 mantiene el rango de cotización...
Wizz Air (WIZZ.UK) Las aerolíneas de bajo coste están agobiadas por el riesgo de una desaceleración económica y la consiguiente...
Las criptomonedas esperan la decisión de la Fed sobre los tipos de interés. Este año, las conferencias de prensa de la Reserva Federal...
La sesión del miércoles en la bolsa alemana trae caídas moderadas en el índice DAX. La atención de los inversores se...
El índice del dólar (USDIDX) cayó por debajo de 104 el miércoles después de caer durante la noche, ya que la publicación...
Casi la mitad de los jóvenes españoles ha invertido alguna vez en los mercados financieros Una amplia encuesta realizada por XTB pone...
El par GBPUSD retrocedió levemente hoy cuando los operadores digirieron los últimos datos económicos de Reino Unido. El informe de...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Decisión de tipo de interés de la Fed a las...
El gigante textil, Inditex, continúa su tendencia imparable de crecimiento tras presentar hace unos minutos sus resultados correspondientes a los...
