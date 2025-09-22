🚀Resultados de Inditex
El gigante textil, Inditex, continúa su tendencia imparable de crecimiento tras presentar hace unos minutos sus resultados correspondientes a los...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza, sin embargo, borraron la mayor parte de las ganancias iniciales....
Los índices europeos subieron con fuerza el martes con el DAX 40 subiendo un 2,51% a alrededor de 14.480 puntos, impulsados por ganancias en...
Las acciones de Pinterest (PINS.US) subieron más del 8,0 % después de que Piper Sandler mejorara su postura en la plataforma de redes sociales...
Los retiros del exchange Binance están en aumento. Según datos anteriores de la plataforma de análisis Nansen, Binance experimentó...
A pesar del sentimiento negativo causado por la quiebra del exchange FTX y la situación poco clara de su principal competidor Binance, las principales...
El Ibex se contagia de Wall Street La bolsa española rebotó con fuerza impulsada por el dato de inflación en EEUU. El Ibex llegó...
Los precios del petróleo subieron alrededor de un 3,0% el martes, ya que los datos del IPC más suaves de lo esperado y el creciente optimismo...
Los precios del NATGAS aumentaron considerablemente el martes luego de un conjunto de nuevos pronósticos meteorológicos que indican que una...
Las acciones de Moderna (MRNA.US) subieron un 25% hoy después de que los resultados de una nueva vacuna de ARNm se mostraran prometedores en un...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza La inflación de EE.UU. se desacelera más de lo esperado...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
En las últimas semanas, el tema número uno ha sido, sin duda, los bancos centrales y la inflación. Los inversores ahora se preguntan...
El IPC de EE. UU. esperado para noviembre acaba de publicarse y mostró una desaceleración en el crecimiento de los precios. Los datos estuvieron...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. se desaceleró por quinto mes al 7,1 % en noviembre, desde el 7,7 % de octubre y por debajo de...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El gobernador del Banco de Canadá, Macklem, dijo...
Se espera que el informe de inflación del IPC de EE. UU. para noviembre (14:30h CEST) muestre una desaceleración en el crecimiento de los...
La empresa minera blockchain Argo Blockchain (ARB.UK) informó ayer que se encuentra en negociaciones avanzadas para vender algunos activos y la...
