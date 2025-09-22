DE30: Dax ligeramente más alto antes del informe del IPC de EE. UU.
La sesión de negociación alemana del martes trae un sentimiento de los inversores ligeramente mejor. Sin embargo, estos serán sometidos...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El mercado de criptomonedas ha vuelto a estar bajo presión ante la creciente controversia sobre un informe contable de Mazars, una empresa empleada...
Petróleo Brent (OIL) Bank of America ve una alta probabilidad de que el precio del Brent regrese rápidamente a más de $ 90 por...
Según personas familiarizadas con el asunto, el gobierno chino ha decidido retrasar una reunión económica muy esperada que estaba...
El informe del IPC de EE. UU. de noviembre es una publicación macro clave del día (14:30h CEST). La importancia de los datos aumenta, ya...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza El informe del IPC de EE. UU. para noviembre en el punto de mira Discursos...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza con todos los principales índices de Wall Street ganando más...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja, con el DAX cerrando un 0,45 % a la baja en alrededor...
Los futuros del crudo WTI subieron más de un 3,5% a 73,60 dólares por barril, recuperándose considerablemente desde sus mínimos...
Las acciones de Horizon Therapeutics (HZNP.US) subieron más de un 15,0% el lunes tras la noticia de que Amgen (AMGN.US) adquirirá el fabricante...
Sigue en directo el XTB Opportunities 2022 y descubre junto a XTB y Blackrock 6 ideas de inversión en Fondos Cotizados: 2 Fondos cotizados...
Según la Fed de Nueva York, las expectativas de inflación al consumidor de EE. UU. para el próximo año disminuyeron un 5,2...
Tensa calma en el Ibex antes de los bancos centrales Sesión sin grandes noticias ni movimientos relevantes en los principales selectivos mundiales,...
El euro está retrocediendo frente al dólar estadounidense este lunes, sin embargo, la escala de los movimientos es relativamente pequeña. Los...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza US30 rompió por debajo del soporte principal Las acciones...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Las acciones de Rivian (RIVN.US) se desplomaron más de un 4,0% antes de la comercialización después de que el productor de vehículos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: China eliminará sus medidas de seguimiento de Covid...
Después del colapso de FTX, el CEO de Binance instó a otras plataformas a revelar detalles sobre su salud financiera (especialmente el nivel...
