DE30: DAX ligeramente más bajo al comienzo de una semana interesante
La primera sesión de negociación en el mercado alemán de esta semana trae caídas moderadas en las valoraciones de la mayoría...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El comienzo de la semana en los mercados ha sido bastante tranquilo hasta ahora. Los índices de Asia-Pacífico se movieron a la baja, pero...
Índices europeos fijados para apertura a la baja El FOMC, el BCE, el BoE y el SNB anunciarán sus decisiones sobre tipos esta...
Los mercados siguen especulando sobre las próximas decisiones de los bancos centrales y especialmente con la Reserva Federal, que ha subido 75 puntos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cayó un 0,2 %, el S&P/ASX 200 bajó...
TNOTE rebotó en un nivel muy importante siguiendo las recientes cifras de inflación que indican que los precios no están bajando tan...
Los metales preciosos subieron bruscamente por la tarde en medio de un dólar estadounidense más débil, incluso cuando la inflación...
El Ibex 35 consigue cortar su racha bajista Jornada con moderado sesgo alcista en los principales índices mundiales que permite cerrar...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas NZDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas GBPJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Si bien la pausa navideña se avecina, aún no ha llegado y seguramente no llegará la próxima semana. Los inversores se están...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en EE. UU. subió a 59,10 en diciembre desde 56,8 en noviembre, por encima de las previsiones...
Los índices de EE. UU. operan a la baja El IPP de EE. UU. disminuye menos de lo esperado Las acciones de Lululemon (LULU.US) se desploman...
El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock (BLK.US), con casi 8 billones de dólares bajo gestión, ha compartido...
El Ejército de EE. UU. otorgó a Bell Textron (TXT.US) un contrato por un valor total de $ 1.3 mil millones para producir un helicóptero...
Las cifras de inflación PPI de hoy sorprendieron a los inversores y provocaron algunos movimientos en los mercados. El índice de precios...
Los precios al productor en los EE. UU. en noviembre disminuyeron al 7,4 % interanual desde el 8,0 % del mes anterior, aunque por encima de las expectativas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según la Secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen,...
