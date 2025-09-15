¿Cómo cotiza el euro-dólar antes de la decisión del BCE?
Se espera que el Banco Central Europeo implemente hoy otro recorte de 25 puntos básicos en el tipo de interés, lo que reduciría el...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Índice de precios al productor de junio en la Eurozona Intermensual: -2,2%. Pronóstico: -1,8%. Anteriormente: -1,6%. Interanual:...
Tras la señal de alerta del mercado laboral estadounidense con los datos excepcionalmente débiles de ADP, la atención de los inversores...
La volatilidad en Wall Street se mantuvo limitada ayer, ya que los inversores se abstuvieron de tomar decisiones arriesgadas antes de la revisión...
El peso mexicano mostró una ligera apreciación del 0,3% frente al dólar este martes, en una jornada caracterizada por un entorno internacional...
El empleo en el sector privado de EE. UU. estuvo por debajo de las expectativas. El empleo en el sector privado aumentó apenas en...
El índice S&P 500 se encuentra en una tendencia alcista. Sin embargo, al observar el intervalo H1, el precio ha entrado recientemente en una...
El precio del índice alemán DAX continúa hoy con su movimiento alcista. Las dos últimas velas diarias (D1) presentan formaciones...
Los inversores en Wall Street están cautelosamente optimistas, reaccionando a una combinación de datos económicos más débiles...
Estados Unidos – Datos semanales de la EIA: Inventarios de crudo: -4.304 millones de barriles (Pronóstico: -2.900 M | Anterior:...
El índice ISM de servicios correspondiente a mayo se publicó por debajo de lo esperado, lo que generó una reacción negativa...
Canadá – Decisión de Tipos de Interés del BoC para julio: actual: 2,75%; previsto: 2,75%; anterior: 2,75% El...
Hoy se publicó el informe del PIB del primer trimestre de 2025 en Australia. Los datos fueron ligeramente inferiores a las expectativas del mercado,...
El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con una clara presión bajista, consolidando un movimiento descendente influenciado principalmente...
Los futuros de los índices estadounidenses registran ligeros avances hoy, mientras que el optimismo de Wall Street se extiende a los mercados...
El informe ADP de empleo en EE. UU. mostró una creación de puestos de trabajo menor a la esperada, lo que generó incertidumbre sobre...
Los futuros del café arábico suben casi un 1,5% hoy, tras una ola de ventas récord que se ha prolongado durante años. Desde...
El informe ADP de mayo se publicará hoy a la 14:15. El consenso del mercado prevé un aumento de 110.000 empleos en el sector privado, un...
