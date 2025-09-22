⏫US100 cotiza al alza antes del dato de IPP
El informe de inflación del IPP de EE. UU. es un dato que los inversores suelen pasar por alto. Sin embargo, la lectura de hoy será totalmente...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La última sesión de negociación en el mercado alemán de esta semana trae ganancias moderadas en el índice DAX. Sin embargo,...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza El foco está en los datos del IPP de EE. UU. de noviembre Informe...
Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, los representantes de los Estados Unidos y Rusia se reunirán hoy en Estambul, Turquía....
Los índices europeos se preparan para una apertura alcista Importante la noticia de los datos del PPI de EE. UU. de...
La agencia de noticias Reuters informó que Tesla (TSLA.US) tiene la intención de suspender por completo la producción del Modelo Y...
Los índices de Wall Street rompieron una racha de pérdidas y terminaron las operaciones de ayer con ganancias. El S&P 500 ganó...
La mayoría de los índices del Viejo Continente extendieron sus pérdidas por quinta sesión consecutiva, con el DAX cerrando...
El precio de NATGAS aumentó más del 5,00 % debido a que el clima más frío de lo esperado durante las próximas dos semanas...
Las acciones de Ciena (CIEN.US) subieron casi un 20% el jueves después de que el fabricante de equipos de redes publicara excelentes cifras trimestrales...
El crudo WTI y el Brent profundizan las caídas al principio de la sesión alcanzando niveles no vistos desde fines de diciembre de 2021, sin...
Goldman Sachs (GS.US) presentó un pronóstico alcista para el mercado del cobre para 2023-24. Los analistas de GS esperan que el precio salte...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural disminuyeron...
Los índices de EE. UU. Iniciaron el comercio de efectivo de hoy ligeramente más alto Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron...
Hace un tiempo vimos una recuperación en el mercado petrolero debido al derrame del oleoducto Keystone, por el cual ya se inició una investigación...
Wells Fargo Bank espera que la Fed suba las tasas de interés a niveles entre 5,00% y 5,25% para marzo de 2023. Además, los analistas del...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 230K en la semana que finalizó el 3 de diciembre, en comparación...
TC Energy, operador del oleoducto Keystone que une Canadá y Estados Unidos, dijo que está trabajando activamente para resolver un problema...
El precio de Bitcoin se mueve en una tendencia lateral y se mantiene por debajo del nivel de $ 17,000. Tendremos al menos un par de catalizadores de volatilidad...
