ÚLTIMA HORA: El CAD se fortalece el BoC sube los tipos de tasas de interés al 4,25%
El Banco de Canadá elevó su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta el 4,25 %, como se esperaba. No se...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Las acciones de Credit Suisse Bank (CSGN.US), que provocaron una oleada de especulaciones en el mercado de valores en torno a la posible quiebra e insolvencia...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs,...
En los últimos días, el GBPUSD se alejó aún más del máximo de seis meses de $1,2355 alcanzado a principios de...
La sesión de negociación del miércoles en la bolsa de valores alemana trae caídas moderadas en las acciones que componen el...
El crecimiento revisado del PIB de la zona euro en el tercer trimestre sobre una base anualizada fue: Variación anualizada del PIB: 2,3 % frente...
Los precios del petróleo siguen bajo presión hoy a pesar de que China anunció una importante relajación de las restricciones...
Las acciones de las compañías farmacéuticas Glaxo Smith Kline (GSK.UK) y Sanofi (SAN.FR) subieron hoy en medio de informes de Bloomberg...
La Comisión Nacional de Salud de China anunció hoy una importante relajación de las restricciones de Covid en el país, incluidas...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja China relaja restricciones por covid El Banco de Canadá prevé...
Los índices de EE. UU. tienen otra mala sesión detrás de ellos con los principales índices de Wall Street cayendo más...
La sesión del martes provocó una venta masiva en el mercado de valores mundial. Los principales índices bursátiles del Viejo...
Las acciones de Meta Platforms (META.US) cayeron más del 6,0% el martes, ya que la Junta Europea de Protección de Datos expresó...
Los precios del petróleo continúan moviéndose fuertemente a la baja el martes, alcanzando un nivel no visto desde principios de año,...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas NZDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Las políticas restrictivas de la Reserva Federal han ejercido una enorme presión sobre las empresas que cotizan en bolsa, que no han podido...
El par USDCAD saltó al nivel más alto desde principios de noviembre el martes, ya que los precios más bajos del petróleo y...
Los índices de EE. UU. cayeron el martes, aprovechando las pérdidas de la sesión anterior, ya que los recientes datos optimistas de...
