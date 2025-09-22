💥US500 se desploma bajo los 4000 pts📉
Los índices de EE. UU. cayeron el martes, aprovechando las pérdidas de la sesión anterior, ya que los recientes datos optimistas de...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Los índices de EE. UU. cayeron el martes, aprovechando las pérdidas de la sesión anterior, ya que los recientes datos optimistas de...
Las acciones de Textron (TXT.US) subieron casi un 7% hoy después de que la compañía ganara un contrato para construir un nuevo helicóptero...
Los índices de EE. UU. Iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja US2000 prueba un soporte importante Meta Platforms (META.US)...
Bitcoin está tratando de mantenerse cerca de los $ 17,000 dólares a pesar del deterioro del sentimiento en los índices bursátiles....
El USDJPY corrigió desde la resistencia principal en 137.50, que coincide con la media simple de 200 (línea roja) a pesar de que el gobernador...
Taiwan Semicondcutor Manufacturing Company (TSM.US) realizará una inversión de $40 mil millones en Arizona. Es probable que los primeros...
La sesión de negociación del martes en el mercado alemán genera sentimientos mixtos entre los inversores. El DAX alemán actualmente...
Oil La UE y el G7 imponen un precio tope al petróleo ruso de 60 dólares por barril El acuerdo se ajustará cada dos meses...
El RBA tomó su decisión sobre la tasa de interés a las 05:30 CEST. El banco central elevó las tasas al 3,1% desde el 2,85%,...
Los índices bursátiles de EE. UU. recibieron una paliza ayer, con todos los principales puntos de referencia de Wall Street cerrando un 1%...
Índices europeos apuntan a una apertura plana Datos de la balanza comercial de EE. UU. y Canadá, informe API sobre...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El salto en los rendimientos de los bonos se considera...
Los índices de EE. UU. terminaron la jornada de ayer a la baja con todos los principales índices de Wall Street cayendo más...
Europa terminó la primera sesión de la semana a la baja, con el DAX retrocediendo un 0,56 %, ya que los decepcionantes datos económicos...
Las acciones de Starbucks (SBUX.US) se desplomaron más de un 1,3% el lunes después de que Deutsche Bank rebajara la calificación de...
Al principio de la sesión, OIL.WTI saltó a $ 82,70 cuando el tope de precios del G7 entró en vigencia hoy y los inversores digirieron...
Société Générale emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar una posición...
El sentimiento de aversión al riesgo se mantiene en los mercados este lunes, a pesar de las alentadoras noticias provenientes de China que no fueron...
Société Générale emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor