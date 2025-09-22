EURUSD - recomendación de Société Générale
Société Générale emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Según informes extraoficiales de Bloomberg, Tesla Inc. (TSLA.US) planea reducir la producción en su fábrica de Shanghái, en...
El PMI de servicios de EE. UU. aumentó inesperadamente a 56,5 en noviembre desde 54,4 en octubre, superando fácilmente las previsiones del...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja US100 prueba la línea de tendencia a la baja Las...
Los precios del gas prolongan las fuertes caídas que comenzaron en la segunda quincena de octubre, lo que está en línea con la estacionalidad....
El índice del dólar cayó a la marca de 104,15, el nivel más bajo desde finales de junio y las perspectivas de un endurecimiento...
Las criptomonedas están comenzando a beneficiarse de un aumento global en el apetito por el riesgo después de que cesaron temporalmente las...
El proveedor de soluciones espaciales integrales y servicios de detección remota Maxar Technologies (MAXR.US) recibió la aprobación...
NATGAS se desplomó por debajo de 6$ MMBtu ya que los pronósticos meteorológicos para los EE. UU. predicen temperaturas más...
La primera sesión de negociación en la bolsa de valores alemana de esta semana trae caídas moderadas en las valoraciones de las acciones...
El índice PMI compuesto de la zona euro se mantiene sin cambios en 47,8 puntos, lo que significa que las empresas han visto venir una recesión...
En las últimas semanas, Apple ha acelerado los planes para trasladar parte de su fabricación fuera de China. El país asiático...
Precio tope del petróleo ruso Últimamente ha habido mucha acción en el mercado del petróleo. Los países de la UE...
Como informó Reuters hoy, China puede clasificar la amenaza del virus Covid-19 como Categoría B a partir de enero, mejorando en gran medida...
A pesar de las caídas del mercado inducidas por FTX, de las cuales la gran mayoría de las criptomonedas aún no se han recuperado,...
Ha comenzado una semana muy interesante para el petróleo. La OPEP+ decidió dejar sin cambios la política y los niveles de producción...
Índices europeos fijados para apertura plana Las sanciones al petróleo ruso se ponen en marcha Índice ISM no manufacturero...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos al comienzo de una nueva semana. Nikkei y S&P/ASX 200 cotizaron ligeramente al alza,...
La mayoría de los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, presionados por las acciones de los sectores de petróleo,...
