DoorDash under pressure after RBC downgrade
Las acciones de DoorDash (DASH.US) cayeron un 2,8% el viernes después de que RBC Capital Markets rebajó la calificación de la plataforma...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los gobiernos de la Unión Europea implementarán un límite de precio de 60$ por barril para el petróleo transportado por mar...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación en el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar posiciones largas limitadas en el par...
La próxima semana no veremos publicaciones económicas estadounidenses de primer nivel, como el informe NFP, pero incluirá algunos...
Después de la publicación del informe NFP, pudimos observar un fortalecimiento dinámico del dólar, lo que provocó la...
Thomas Barkin, jefe de la Reserva Federal de Richmond: La escasez de mano de obra ha alimentado la inflación. Parece que la oferta laboral...
Los índices lanzan la sesión de efectivo perdiendo NFP muy superiores a las estimaciones de mercado Las acciones de Marvell...
El mercado de criptomonedas está tratando de deshacer las caídas, con el precio de Bitcoin rondando los 17.000$ esperando un catalizador...
El informe NFP muy esperado se publicó a la 14:30h CEST. Es el incremento laboral más bajo desde abril del año pasado, ya que...
El informe del mercado laboral canadiense de noviembre se publicó hoy a la 14:30h CEST, simultáneamente con el informe de empleos de los...
La economía estadounidense agregó inesperadamente 263 000 puestos de trabajo en noviembre, en comparación con un aumento de 261 000...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
El par USDJPY cayó casi un 1,0% el viernes a los niveles más bajos en más de tres meses, ya que los recientes comentarios pesimistas...
Una pieza clave de los datos económicos de EE. UU. se publicará hoy a la 14:30h CEST: el informe NFP de noviembre. El mercado laboral...
Las acciones de Cineworld (CINE.UK) están ganando casi un 10% hoy. La capitalización de lo que hasta hace poco era la segunda cadena de cines...
El gigante alemán de servicios públicos Uniper (UN01.DE), que ha tenido problemas financieros desde el comienzo de la invasión rusa...
La sesión de negociación del viernes en los mercados europeos trae un sentimiento mixto entre los principales índices bursátiles....
La publicación de los datos de empleo de EE. UU. para noviembre es un evento macro clave del día. El informe NFP se publicará a la...
Índices europeos fijados para apertura plana Datos de empleos de EE. UU. y Canadá a la 14:30h CEST G7 discute $60 por barril...
