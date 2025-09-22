Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer en su mayoría a la baja, pero la escala de los movimientos fue pequeña....
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices europeos subieron por segunda sesión consecutiva el jueves, con el DAX subiendo un 0,65% y alcanzando niveles no vistos...
Últimamente han estado sucediendo muchas cosas en el mercado del petróleo, aunque los cambios de precios no son tan dinámicos. Sin...
Las acciones de Salesforce (CRM.US) cayeron más de un 10,0 % el jueves, ya que la noticia de la sorpresiva partida del codirector general Taylor...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Una de las empresas que puede resultar de especial interés para los inversores en diciembre es CD Projekt, principalmente gracias a la mejora de...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural disminuyeron...
EL IBEX 35 MANTIENE LOS 8400 Y PONE EL PUNTO DE MIRA EN LOS MÁXIMOS DE HACE TRES MESES La intervención de Powell y un mensaje mucho más...
El índice de referencia alemán se está debilitando tras alcanzar su nivel más alto en seis meses. W1 El DE30 fluctúa...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos El PCE base se relaja ligeramente en...
El PMI manufacturero de ISM para EE. UU. cayó a 49,0 en noviembre desde 50,2 en el mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas...
El rand sudafricano (USDZAR) se debilitó bruscamente el miércoles tras el último escándalo político llamado "Farmgate"....
El sentimiento de los inversores esta semana ha estado y sigue estando centrado en dos eventos. El primero, por supuesto, es el discurso de Powell de ayer...
Paquete de datos de octubre: PCE general: 6,0% interanual frente al 6,2% interanual esperado (6,2% interanual anterior) PCE Base: 5.0% YoY vs 5.0%...
El índice del dólar se desplomó a un mínimo de 15 semanas de 105,30 luego de los comentarios pesimistas de ayer de Powell....
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las criptomonedas subieron ayer por la noche gracias a...
La sesión de negociación del jueves en los mercados europeos trae un sentimiento mixto entre los principales índices bursátiles....
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo ayer que tendría sentido moderar el ritmo de endurecimiento de la política a la luz de los datos...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura ISM manufacturero de noviembre, PCE de octubre Revisión los...
