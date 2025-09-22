Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,16 %, el Nasdaq bajó un 0,59 %,...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,16 %, el Nasdaq bajó un 0,59 %,...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, ya que las pérdidas en los sectores de tecnología...
Las acciones de Apple Inc (AAPL.US) borraron las ganancias previas a la comercialización y cotizan un 1,6 % más bajas después de que...
Oil.WTI se alejó de la resistencia principal alrededor de $80,00, ya que la OPEP+ podría mantener su política actual, según...
Los alcistas continúan comprando acciones de casinos estadounidenses hoy. Gracias a la renovación de las licencias en la capital del juego...
Durante la sesión de ayer mencionamos una interesante situación técnica en el mercado del crudo. Mirando el gráfico OIL.WTI,...
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU. retrocedió a 100,2 en noviembre, desde 102,5 en el mes anterior,...
Idea 1. Meta Platforms (META.US) Caída desde máximos: 70% ¿Por qué puede ser interesante?: Metaverso. Efecto Red. El 2022...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US2000 está probando un soporte importante United...
El crecimiento del PIB anualizado en Canadá disminuyó a 2,90% en el tercer trimestre de 2022 desde 3,20% en el segundo trimestre. El...
Petróleo Los precios del petróleo cayeron a principios de esta semana en medio de una ola de protestas contra el Covid en China El...
La tasa de inflación anual en Alemania cayó al 10,0 % interanual en noviembre, desde el 10,4 % interanual del mes anterior y por debajo...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las criptomonedas ganan con Bitcoin agregando un 1,5% y...
Estamos viendo un gran repunte hoy en los contratos del índice de China continental (CHNComp) y el índice de Hong-Kong (HKComp). Los aumentos...
La segunda sesión bursátil alemana de esta semana trae un sentimiento mixto en torno a las empresas más grandes de Alemania. Los inversores...
Las criptomonedas están tratando de deshacer las caídas de los últimos días. El soporte de Bitcoin en 16.000$ se ha mantenido...
Los datos del IPC alemán de noviembre son la publicación macro europea clave del día. Los datos para toda Alemania se publicarán...
Enphase Energy (ENPH.US) fundada en 2006, transformó la industria solar gracias a una revolucionaria tecnología de microinversores que convierte...
Ayer pudimos escuchar a Christine Lagarde bastante agresiva insinuando la necesidad de un mayor ajuste. Vale la pena señalar que la inflación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor