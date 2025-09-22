Gráfico del día - EURCAD
EURCAD subió ayer y probó el retroceso del 38,2% del movimiento bajista posterior a la pandemia en el área de 1,4065. Los alcistas...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza China no cambia el enfoque de Covid Los datos del IPC alemán y el PIB...
La conferencia de prensa esperada del Consejo de Estado chino resultó ser una decepción. A pesar de algunos rumores en los medios de que...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer a la baja con todos los principales puntos de referencia de Wall Street cayendo más...
Europa terminó la sesión de hoy a la baja, con DAX perdiendo más del 1,0%, arrastrado principalmente por las empresas petroleras,...
OIL.WTI borró las pérdidas iniciales después de que Eurasia Group informara que la OPEP+ "considerará seriamente"...
Las acciones de First Solar (FSLR.US) cayeron casi un 2,0% el lunes después de que J.P. Morgan rebajara la calificación del fabricante de...
Otro conjunto de comentarios agresivos de dos miembros de la FED, Williams y Bullard, provocó algunos movimientos en el mercado por la noche. El...
La sesión de hoy está marcada por un deterioro en el sentimiento del mercado que está apoyando la recuperación del dólar...
El precio de Bitcoin cayó más del 3,0% durante la sesión de hoy debido a que la preocupación por las protestas en China, la...
Las protestas en China contagian al IBEX 35 Inicio de semana con claro protagonismo del país asiático tras el estallido de las protestas...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La presidenta del BCE, Lagarde, y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, compartieron algunos comentarios agresivos por la tarde,...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja US100 está probando un soporte importante Los...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
El precio del azúcar se alejó aún más del máximo de siete meses de $ 20,45 centavos, ya que la caída de los precios...
A medida que un cargamento importante de GNL de la compañía energética australiana Woodside Enenrgy llegó a Europa por primera...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El petróleo cotiza casi un 3% más...
El par EURUSD saltó al máximo de cinco meses al comienzo de la nueva semana a pesar del débil sentimiento del mercado causado por...
La primera sesión bursátil alemana de esta semana trae descensos en las valoraciones de las principales empresas. Los inversores se centran...
