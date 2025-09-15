Informe de los ADPs y su impacto en el euro-dólar📌
El informe ADP de mayo se publicará hoy a la 14:15. El consenso del mercado prevé un aumento de 110.000 empleos en el sector privado, un...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Entre las principales publicaciones macroeconómicas de hoy se encuentran el informe del mercado laboral estadounidense (ADP), los datos del PMI...
Los índices asiáticos cotizan al alza, con un crecimiento de hasta el 1,20%. Las mayores subidas se observan en los índices chinos,...
Los índices estadounidenses cierran la jornada en territorio positivo a pesar de una sesión volátil. Al momento de la publicación,...
Crédit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USD/CAD. El banco recomienda adoptar una posición larga...
El tipo de cambio USD/MXN registra movimientos moderados este martes, con una cotización que se mueve entre un mínimo de 19.20 y un máximo...
Suiza vuelve a enfrentarse al espectro de la deflación Por primera vez en cuatro años, Suiza registra un dato negativo en su inflación...
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró durante la cumbre en Zúrich que China debe decidir si desea actuar como un socio...
El sentimiento en el mercado bursátil estadounidense es mixto en la sesión de hoy. Los inversores se mantienen a la espera de nueva información...
Estados Unidos – Datos clave publicados: Vacantes laborales JOLTS (abril): Dato actual: 7,391 millones Pronóstico: 7,110...
Petróleo: Durante el fin de semana, se produjeron una serie de ataques mutuos entre Ucrania y Rusia, lo que está aumentando el riesgo...
Las acciones de Hims & Hers suben más del 6 % en la preapertura de este martes, impulsadas por el anuncio de la adquisición planificada...
El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con un ligero impulso alcista, en línea con la recuperación del dólar a nivel global....
El pasado 3 de abril, el índice Hang Seng China Enterprises (CHN.cash) sufrió una fuerte caída de dos dígitos, tras la imposición...
Las actas del RBA revelan un sesgo moderado en medio de incertidumbres globales Durante la sesión asiática, el Banco de la Reserva de...
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado una revisión del gasto de defensa del Reino Unido, que busca preparar a las fuerzas...
El Dax 40 cotiza con una ligera caída. Aunque los índices europeos arrancaron con subidas, el repunte ha sido breve y no han logrado...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suiza ha entrado en territorio deflacionario, por primera vez desde 2021, aunque las lecturas coincidieron...
