Criptonoticias: las criptomonedas nuevamente en la zona de riesgo de ventas📉
Las criptomonedas han estado bajo presión en medio de la tensión en el mercado minero de Bitcoin, y Ethereum se ha retirado en medio de informes...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Las criptomonedas han estado bajo presión en medio de la tensión en el mercado minero de Bitcoin, y Ethereum se ha retirado en medio de informes...
El petróleo WTI está en su nivel más bajo desde finales de diciembre de 2021, y el Brent está en su nivel más bajo desde...
Rally de Navidad- es un fenómeno del mercado de valores, que para muchos inversores es continuidad del movimiento alcista antes del cierre de año. Desde...
Las protestas estallaron en China durante el fin de semana a medida que crecía el descontento por las estrictas medidas anti-Covid en el país....
Otra semana positiva para los mercados de renta variable que siguen pendientes de la posibilidad de que los bancos centrales suavicen su postura a partir...
Los mercados europeos cotizan a la baja Protestas anti-Covid y antigubernamentales en China despiertan aversión al riesgo Discurso...
Los índices asiáticos, así como los futuros de índices europeos y estadounidenses, inician una nueva semana a la baja en...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente al alza, con el DAX alemán cerrando por encima de la línea...
Oil.WTI no logró mantener el impulso alcista y terminará la semana con una caída de más del 2%, ya que las preocupaciones sobre...
A pesar de las condiciones de liquidez más débiles, el US30 siguió subiendo y los alcistas lograron romper una resistencia importante...
Las acciones de Meta Platforms están bajo presión ya que los inversores en el 2022 en apuros no han compartido el entusiasmo de Mark Zuckerberg...
El dólar canadiense se fortaleció recientemente frente al dólar estadounidense después de que el gobernador del BoC Macklem...
El festivo estadounidense de Acción de Gracias está llegando a su fin lentamente y se espera que las condiciones de liquidez vuelvan a la...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US100 se acerca a un apoyo importante Bed...
Las acciones de Activision Blizzard (ATVI.US) cayeron más del 3% antes de la comercialización después de que Politico informara ayer...
El precio del aluminio cayó por debajo del nivel de 2.400$ por tonelada, borrando algunas de las ganancias recientes provocadas por las especulaciones...
Mirando el gráfico de Litecoin en el intervalo H4, podemos observar una situación técnica interesante. Después del fuerte movimiento...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: China Securities Journal, los medios estatales chinos,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor