📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El oro gana un 0,2% por el debilitamiento del USD, pero...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El índice adelantado alemán se dirige al máximo de junio. W1 El DE30 subió un 0,85% el jueves, poniendo a prueba el retroceso...
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anunció una decisión de política monetaria a las 12:00h CEST. No...
GBPUSD es uno de los aumentos de hoy. Si bien el par está respaldado principalmente por el debilitamiento del dólar estadounidense, recientemente...
Las actas del FOMC publicadas ayer por la noche se consideraron moderadas, ya que incluían una mención de que varios miembros de la Fed lo...
Riksbank anunció su decisión de política monetaria hoy a las 9:30h CEST. Se esperaba que el banco central sueco aumentara los tipos...
Los futuros del índice europeo apuntan a una apertura ligeramente superior Actas del BCE, decisión de tipos de Riksbank y...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,59 %, el Dow Jones subió un 0,28 %...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente al alza, ya que las nuevas cifras del PMI mostraron que la contracción...
Se acaba de publicar el acta de la última reunión del FOMC. La publicación se percibió como movimientos moderados desencadenados...
Mario Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo comentó hoy con moderación sobre la política monetaria en...
Las acciones de Nordstrom (JWN.US) cotizan 5,05 a la baja a pesar de que la cadena de tiendas departamentales de lujo superó las estimaciones generales...
La EIA (Administración Informativa Energética) de EEUU ha publicado hoy que las reservas de gas natural han decrecido en 80 billones de pies...
Pese a las preocupaciones acerca del retorno de la política "COVID CERO" en China, la cual podría azotar severamente a las fábricas...
El Ibex35 se aleja de los 8.400 puntos Los mercados que empezaron con buen pie, acabaron la sesión en el viejo continente con signo mixto. El...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero....
El PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global cayó a 47,6 en noviembre desde 50,4 en octubre, muy por debajo de las previsiones del mercado...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US30 rebotó en soporte Deere...
Reuters informó que el gobierno alemán planea introducir un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios para las empresas de energía. Las...
Los inversores regresaron al mercado de criptomonedas contribuyendo a subidas de dos dígitos para algunos proyectos y dando esperanza de una nueva...
