Apertura Americana: US30 sube por delante de los oradores de la FED
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US30 rebotó en soporte Dollar...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US30 rebotó en soporte Dollar...
Las acciones de Best Buy (BBY.US) subieron más de un 7,0% antes de la campana de apertura, después de que el minorista de electrodomésticos...
Los datos de ventas minoristas de Canadá para septiembre se publicaron a la 1:30 p. m. GMT. El informe estuvo en línea con las expectativas...
El Banco Central de Hungría dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 13,00 %, como...
La ciudad china de Shanghái endurecerá las restricciones de Covidian para las personas que ingresan a la ciudad a partir del 24 de noviembre....
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El petróleo se desplomó ayer por la tarde...
La sesión de negociación del martes en los mercados europeos trae un sentimiento ligeramente mejor. El DE30 cotiza cerca de los cierres de...
Petróleo El Wall Street Journal informó el lunes que la OPEP+ está considerando un aumento de 500 mil barriles por día...
A principios del mes de noviembre, la compañía eléctrica y de gas natural NiSource Inc. (NI.US) publicó sus resultados del...
Bitcoin está tratando de defender el soporte clave cerca de 15.500$. Las criptomonedas volvieron a estar bajo presión en medio de informes...
Un movimiento de recuperación reciente en USDCAD se ha topado con un obstáculo. El par probó la zona de resistencia por debajo de...
Índices europeos fijados para apertura plana Ventas minoristas canadienses de octubre, informe API sobre los inventarios de petróleo...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja con un rendimiento inferior de las acciones tecnológicas. El...
La mayoría de los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente por debajo de la línea plana, arrastrados...
Las acciones de DraftKings (DKNG.US) cayeron más del 9,5% el lunes después de que algunos usuarios de la compañía de apuestas...
Los precios del petróleo lanzaron un movimiento de recuperación masiva después de que funcionarios saudíes negaran informes...
El precio de NATGAS subió más de un 6% el lunes, extendiendo el repunte del 7% de la semana pasada, ya que las previsiones de un comienzo...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor