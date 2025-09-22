NZDUSD - recomendación de Credit Agricole
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja US30 prueba un soporte importante JD.com (JD.US) se hunde...
El precio OIL.WTI cayó casi un 4,0% el lunes después de que WSJ informara que la OPEP estaría considerando aumentar la producción...
Las acciones de Disney (DIS.US) subieron casi un 9,0% antes de la campana de apertura después del anuncio del fin de semana de que el ex presidente...
La primera sesión de negociación en los mercados europeos de esta semana trae un sentimiento mixto. El DE30 cotiza por debajo de la linea...
El euro se ha estado recuperando frente al dólar estadounidense durante las últimas semanas, sin embargo, hay algunas señales de que...
Las criptomonedas están registrando un comienzo de semana débil, con bitcoin retrocediendo al área de 16.000$ en medio de crecientes...
EURUSD tiene una gran semana por delante. El par tendrá muchas posibilidades y oportunidades para seguir adelante, incluidas las actas del FOMC...
El ánimo de los inversores se vio alterado a finales de la semana pasada cuando varios miembros de la Reserva Federal defendieron el mantener...
Índices europeos listos para abrir con pocos cambios IPP alemán con una caída masiva en octubre de 2022 Decisión...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja durante la primera sesión bursátil de una nueva semana. S&P/ASX 200...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el índice DAX 40 saltando más del 1% impulsado por las...
Las acciones de Foot Locker (FL.US) subieron considerablemente el viernes después de que el minorista de ropa y calzado informara cifras trimestrales...
Los precios del petróleo extendieron su movimiento a la baja el viernes debido a que una perspectiva de debilitamiento de la demanda eclipsó...
La próxima semana será más corta, al menos en términos de liquidez del mercado, ya que los mercados y los comerciantes de EE....
Collins de la Fed compartió comentarios relativamente agresivos con el mercado: Las expectativas de inflación están razonablemente...
Energéticas y bancos cotizan al alza. Jornada sin grandes sobresaltos en los mercados bursátiles que continúan moviéndose...
