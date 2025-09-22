Entrada histórica de BTC en las plataformas ⚡ ¿Aumenta el riesgo de la capitulación de las criptos?
La plataforma de criptomonedas más grande del mundo, Binance, al final de la semana registró una entrada diaria récord de BTC en su...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Aunque las criptomonedas están bajo presión, las principales tendencias de 'estacionalidad' del crecimiento especulativo en la industria...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza US500 por debajo de la resistencia clave JD.com (JD.US) aumenta...
La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está programada del 20 de noviembre al 18 de diciembre de este año. En los estadios y frente a los...
Los precios al productor en Canadá aumentaron considerablemente hasta el 2,4 % intermensual en octubre, desde una lectura plana en septiembre y...
Las acciones de Gap (GPS.US) subieron más del 8% antes de la campana de apertura después de que el minorista de ropa y accesorios...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El prestamista de criptomonedas Génesis buscó...
La última sesión de negociación en los mercados europeos de esta semana trae un mejor sentimiento. El DE30 se cotiza por encima del...
EURUSD se recuperó de las pérdidas anteriores y pasó a una ganancia diaria. El principal par de divisas fue respaldado por un discurso...
El petróleo recibió un duro golpe ayer, cayendo más del 3% por los temores persistentes de que la economía global se dirige...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Discursos de miembros de la Fed y el BCE Las ventas minoristas...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer ligeramente a la baja tras los comentarios agresivos de los miembros de la Fed....
EL IBEX 35 AGUANTA LOS 8.000 EN UNA SESIÓN MARCADA POR LAS TENSIONES GEOPOLÍTICAS En la sesión de hoy, nuestro selectivo se ha...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión en efectivo de hoy a la baja El comentario agresivo de FED Bullard pesa sobre el sentimiento...
Las criptomonedas claramente están luchando por recuperarse de las caídas recientes, lo que genera temores de otra ola de ventas masivas....
El jefe de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, compartió hoy sus comentarios sobre la política monetaria y la economía...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,222 millones en la semana que finalizó el 12 de noviembre,...
Hoy está lleno de discursos de los banqueros de la Fed. Después de James Bullard, llegó el momento de los comentarios de Loretta Mester,...
