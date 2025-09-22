Resumen diario: las acciones estadounidenses se recuperan en un comercio agitado
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja, siendo el Dax alemán la excepción, impulsado...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja, siendo el Dax alemán la excepción, impulsado...
La criptomoneda SOLANA cae casi un 5 % durante la sesión de hoy y el ritmo de caída se está acelerando después de que las plataformas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacar las siguientes noticias: Bloomberg informa que los miembros del BCE avanzan poco a poco...
La presión está aumentando, los soportes a corto plazo se han roto. D1 El DE30 se está debilitando esta semana. Después...
Los futuros del platino cayeron por debajo del nivel psicológico de 1.000$, ya que el principal consumidor de China continuó lidiando con...
El Ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, entregó una declaración presupuestaria de otoño hoy a las 12:30h CEST en la...
Con los anuncios cada vez más ruidosos de una recesión inminente por un lado, y las esperanzas de que la inflación caiga dando a la...
Nvidia (NVDA.US) cotiza ligeramente al alza en las operaciones previas a la apertura, luego de la publicación de un informe de resultados para el...
La sesión de negociación del jueves en los mercados europeos trae un sentimiento mixto. El DE30 cotiza justo encima del tablero. La atención...
El ministro de infraestructura de Ucrania anunció que el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro, negociado entre Ucrania y Rusia...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Revisión de los datos del IPC europeo, publicaciones de segundo nivel...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,83 %, el Dow Jones bajó un 0,12 % y el Nasdaq...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, rompiendo una racha ganadora de cuatro días, con el DAX alemán...
El dólar se fortaleció ligeramente frente al euro después de que fuentes de Bloomberg en el Banco Central Europeo indicaran que los...
Las acciones de Carvana (CVNA.US), hasta hace poco la plataforma de venta de autos usados de más rápido crecimiento en los EE. UU., están...
Las acciones de Carnival (CCL.US) cayeron más del 13,0% el miércoles después de que el operador de la línea de cruceros planea...
USDIDX Comencemos nuestro análisis desde el gráfico del índice USD (USDIDX). Uno puede notar en el intervalo D1, podemos ver que...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary C. Daly, concedió hoy una entrevista a la televisión CNBC en la que comentó sobre la...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor