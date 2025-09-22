Resumen de la sesión en el IBEX35
Las tensiones geopolíticas presionan al Ibex La reunión de emergencia de la OTAN mantiene en vilo a los mercados financieros que prefieren...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Las tensiones geopolíticas presionan al Ibex La reunión de emergencia de la OTAN mantiene en vilo a los mercados financieros que prefieren...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
Si te has preguntado alguna vez cómo opera Pablo Gil, Estratega de Mercados de XTB ahora tienes la oportunidad de comprobarlo por tí mismo....
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy ligeramente más bajo Ventas minoristas en EE. UU. muy por encima...
El precio de las acciones de Advance Auto Parts (AAP.US), un proveedor líder de repuestos y servicios de autos usados en los EE. UU., cayó...
La producción industrial en los EE. UU. disminuyó a -0,10 % en octubre, después de una caída intermensual revisada a la...
Los datos de IPC de Canadá para octubre se publicaron hoy a las 14:30h CEST. El mercado esperaba que el crecimiento de los precios generales se...
Los datos de ventas minoristas de EE.UU. de octubre se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor que pero no provocó...
El precio de la principal criptomoneda ha estado recibiendo un rango estrecho entre 16.000$ y 17.000$ durante varios días, lo que indica un aumento...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacar las siguientes noticias: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ingresó...
La sesión de negociación del miércoles en los mercados europeos trae un sentimiento mixto. El DE30 se cotiza a la baja y tiene en...
Target Corporation (TGT.US), uno de los grandes minoristas de EE. UU., publicó su informe de resultados del tercer trimestre fiscal de 2023 hoy...
El calendario económico para la sesión de negociación europea de hoy es muy ligero. Una publicación macro clave fue la lectura...
El petróleo subió ayer después de que la noticia llegara al mercado de que los cohetes rusos sobrepasaron el territorio de Ucrania...
Los índices europeos se preparan para abrir más o menos planos Reunión de emergencia de embajadores de la OTAN Los...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza tras un salto provocado la inflación de los productores IPP de...
Los índices europeos ampliaron las ganancias por cuarto día el martes, con el Dax alemán subiendo un 0,46 %, ya que las ganancias...
El Ministerio de Defensa de Rusia describió las declaraciones de los medios y funcionarios polacos sobre los misiles rusos que golpean territorio...
Según la parte ucraniana, los suministros de petróleo a través del oleoducto Druzhba a Hungría, la República Checa y...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor