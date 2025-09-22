Misiles rusos aterrizan en Polonia💥
Durante los ataques con cohetes contra Ucrania, uno de los cohetes golpeó Polonia y causó daños a la propiedad y la muerte de dos...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Hace un momento, el WSJ informó que el intercambio BlockFI se está preparando para una posible bancarrota debido a la última ola de...
El índice de precios al productor para la demanda final en los EE. UU. aumentó solo un 0,2 % intermensual en octubre, lo mismo que un aumento...
La industria de las criptomonedas se ha visto sacudida por los informes de que Wall Street se asoció con la Reserva Federal de Nueva York para probar...
Las acciones de Netflix (NFLX.US) subieron más de un 3,5% el martes después de que Bank of America mejorara su postura sobre el gigante de...
El Ibex se mantiene por encima de los 8.000 puntos La bolsa española fue de menos a más impulsada por los datos económicos y volvió...
El dólar estadounidense logró borrar la mayoría de las pérdidas que ocurrieron después de la publicación del...
Las acciones de WalMart (WMT.US) están ganando casi un 15% después de que la compañía superó considerablemente las estimaciones...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy considerablemente más alto IPP de EE. UU. muy por debajo de las...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a leer el mercado...
El dólar estadounidense continúa debilitándose antes de la sesión de América del Norte, ya que los nuevos datos del...
Los precios al productor en los EE.UU. generales disminuyeron a 8,0% interanual en octubre desde 8,5% en el mes anterior y por debajo de las expectativas...
El vehículo de inversión liderado por Warren Buffett y Charlie Munger, Berkshire Hathaway (BRKA.US) ha salido con una participación...
CHNComp subió más del 4,0% el martes, cerrando en sus niveles más altos en casi dos meses, ya que la relación más cálida...
La sesión de negociación del martes en Europa trae una desaceleración en el impulso alcista de los índices, provocado por una...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas se mantienen más o menos estables,...
Petróleo La OPEP recortó la perspectiva de la demanda mundial de petróleo en su último informe mensual, citando desafíos...
Las criptomonedas cotizan marginalmente al alza hoy después de que Bitcoin lograra defender los niveles de precios clave por debajo de los 16.000$...
El índice ZEW de Alemania de noviembre se publicó hoy a las 11:00h CEST y el informe resultó ser una sorpresa positiva. El subíndice...
