Acciones de Crecimiento: NVIDIA
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) protagonizaron un fuerte repunte intradiario del 14% el jueves después de que nuevos datos de IPC mostraran un...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) protagonizaron un fuerte repunte intradiario del 14% el jueves después de que nuevos datos de IPC mostraran un...
El índice del dólar estadounidense (USDIDX) reanudó un movimiento a la baja después de una breve pausa ayer. El índice...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Se prevé una desaceleración de la inflación...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja después de una sesión volátil. El S&P...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX alemán subiendo a su nivel más alto desde principios...
La semana en curso estará llena de declaraciones de los banqueros centrales. Wall Street espera un "lenguaje moderado" sobre la ola de...
El sector de las criptomonedas está registrando una débil apertura de semana. Las criptomonedas aún no pueden recuperarse de la bancarrota...
Las acciones de Hasbro (HAS.US) caen más de un 8,0 % al comienzo de la nueva semana, luego de una doble rebaja a "rendimiento inferior"...
Los principales índices de Wall Street lanzaron la sesión de hoy mixta, sin embargo, el estado de ánimo mejoró más adelante...
Los últimos datos de la Fed de Nueva York mostraron que las expectativas de inflación al consumidor de EE. UU. para 2023 aumentaron a 5,9%...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas GBPJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Europa sube ante otra semana clave Comienzo de una nueva semana en los mercados financieros que estará marcada por los datos de inflación...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
La pequeña empresa de tecnología Immersion (IMMR.US), que opera en el mercado de tecnología háptica y tiene un importante valor...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy ligeramente más bajo Los comentarios agresivos de Waller de la...
El siguiente es un breve relato de la reunión del presidente Joe Biden con el presidente Xi Jinping de la República Popular China. Los líderes...
La temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2022 se acerca lentamente a su fin. Si bien todavía quedan muchas empresas...
Acciones de Roche caen tras prueba antialzheimer fallida La primera sesión de negociación en Europa de esta semana trae ganancias...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor