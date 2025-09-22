📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacar las siguientes noticias: Waller de la Fed dijo que el reciente informe del IPC más...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La OPEP publicó un informe mensual sobre la condición y las perspectivas del mercado petrolero. El cártel de productores de petróleo...
Las acciones de Roche Holding AG (ROG.CH) cayeron más de un 3,0% el lunes después de que el fabricante de medicamentos suizo anunciara que...
Las criptomonedas se negociaron bajo presión durante el fin de semana y la caída se extendió hasta las horas de la mañana del...
La semana pasada estuvo marcada por unos datos de inflación en EEUU mejor de lo esperado y por uno de los primeros alivios en las restricciones...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Cumbre del G20 en Bali, Indonesia Discursos de miembros de la Fed, el BCE, el...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mayormente a la baja hoy. Nikkei cayó un 1%, S&P/ASX 200 se movió un 0,2% más...
Las elecciones intermedias de EE. UU. han quedado atrás y la atención del mercado vuelve a los datos macroeconómicos. A los comerciantes...
Las criptomonedas al final de la semana no pueden seguir el ritmo de los toros del mercado de valores. A pesar de un aumento en el apetito por el riesgo...
El par EURUSD cotiza hoy a niveles no vistos desde la primera quincena de agosto, en 1.0327, y ha superado el promedio móvil de 200 sesiones en...
El IBEX 35 cumple muy apurado con los 8.100 Viernes positivo para los índices europeos en el que el IBEX se deja un 0,43%, lo cual le permite...
Los índices estadounidenses amplían las ganancias eufóricas de ayer Joe Biden se reunirá con Xi Jinping en la cumbre del...
El dato mensual emitido por la Universidad de Michigan, relativo al sentimiento del consumidor, ha arrojado unas cifras más débiles de las...
Las empresas de defensa americanas, están cayendo destacando las siguientes empresas, General Dynamics (GD.US), Lockheed Martin (LMT.US), Northrop...
Las criptomonedas subieron en la ola de la reacción eufórica de Wall Street ayer. La desaceleración del aumento de la inflación...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: En Europa los mercados también aprovecharon el...
El índice de primera clase de Alemania abrió la sesión con un mejor sentimiento La Comisión de la UE pronostica una desaceleración...
Luego del exitoso reporte de ayer de caída del IPC y de la inflación subyacente en EE.UU., hoy será el turno de las lecturas de datos...
El IPC de Alemania, aunque sigue siendo alta, estuvo en línea con las expectativas. Después de la publicación de ayer de las presiones...
