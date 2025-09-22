Análisis de ACS
Estructura de distribución de la entidad presidida por Florentino Pérez. Buenos resultados mostrados por la constructora española...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices europeos abren al alza Las criptomonedas borran la mayoría de las caídas El dólar se debilita frente al...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con ánimo eufórico. El S&P 500 subió un 5,5 %, el Dow...
Los índices de renta variable cerraron la sesión con fuertes alzas. La publicación del IPC de octubre de EE.UU. muy por debajo...
Los índices europeos subieron con fuerza el jueves, con el DAX alemán saltando por encima de la marca de 14.000 por primera vez desde...
Nio (NIO.US) ADR borró las pérdidas previas a la comercialización y cotiza casi un 10,0 % más a pesar de que el productor chino...
USDJPY es el par más sensible cuando se trata de problemas de tasas de interés de EE. UU., ya que ofrece la mayor oportunidad de realizar...
Un buen compromiso es cuando ambas partes están insatisfechas Dos días después de las elecciones intermedias de EE. UU., los estadounidenses...
Los mercados se disparan con el IPC de EEUU El dato ampliamente esperado por el mercado finalmente ha ofrecido un globo de oxígeno importante....
Los futuros de EE. UU. se disparan a medida que la inflación se desacelera más de lo esperado El informe de inflación de EE. UU....
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de energía...
El selectivo tecnológico Nasdaq (US100) acumula una revalorización del 5,29% en la jornada de hoy tras el buen dato de IPC que podría...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy considerablemente más alto El IPC de EE. UU. cayó con fuerza...
Las acciones de Tesla ganan un 3,3% después de la apertura del mercado, gracias a una publicación del IPC estadounidense inferior a la esperada....
La criptomoneda Polygon, que recientemente informó un acuerdo con Meta Platforms, se está recuperando casi un 32 % después de que...
El índice de referencia alemán continúa su rally. D1 El DE30 superó el máximo de agosto poco después de...
El IPC de EE. UU. ampliamente observada para octubre acaba de ser publicada e inesperadamente mostró una desaceleración masiva en el crecimiento...
La inflación principal cayó al 7,7 % interanual en octubre frente al 8,0 % previsto interanual. Esa es una disminución rápida...
Esta noche para las criptomonedas ciertamente no fue exitosa. En la ola de comentarios de Binance, que se retractó bruscamente de la adquisición...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El vicegobernador Bullock del RBA dijo que es posible...
