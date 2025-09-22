📢US500 intenta recuperarse antes del IPC
El último informe del IPC de los Estados Unidos mostró una desaceleración en el crecimiento de los precios, pero aún superó...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La sesión del jueves en los mercados europeos trae un sentimiento de los inversores ligeramente mejor. Hoy, la atención de los inversores...
Las criptomonedas se han enfrentado a la perspectiva de otra ola de quiebras. Los crecientes problemas de FTX, una de las plataformas de criptomonedas...
Rivian Automotive (RIVN.US) informó sus resultados para el tercer trimestre de 2022 ayer después del cierre de la sesión de Wall Street....
La publicación del informe del IPC de EE. UU. para octubre a la 14:30h CEST es el evento macro clave del día. La estabilidad de precios...
Índices europeos fijados para apertura más o menos plana Informe del IPC de EE. UU. para octubre a la 14:30h CEST Las criptomonedas...
En este vídeo Pablo Gil comenta el problema de FTX y la operación de Binance. Además analizamos las 8 criptomonedas más importantes...
Los índices de EE. UU. cerraron la negociación de ayer a la baja, rompiendo una racha ganadora de tres días. El S&P 500 cayó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el DAX cayendo un 0,16 %, mientras que tanto el IBEX...
Las acciones de AMC Entertainment (AMC.US) cayeron considerablemente durante la sesión de hoy, incluso a pesar de que la cadena de teatros registró...
El índice del dólar saltó por encima de la marca de 110, recuperándose de un mínimo de siete semanas de 109,25 en la...
La liquidación de criptomonedas se aceleró después de que un informe reciente de Coindesk sugiriera que Binance no se hará...
La publicación del informe de hoy del Departamento de Energía de EE. UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado del...
La caída del mercado de las criptomonedas ha provocado una extraordinaria actividad de los inversores. Casi todas las altcoins están perdiendo,...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja El control sobre el Congreso sigue sin estar claro Las acciones...
Las acciones de Robinhood (HOOD.US), una empresa que ofrece una popular plataforma de comercio de criptomonedas, perdieron un 20 % ayer y cotizan a la...
Las acciones de Disney (DIS.US) están perdiendo antes de la apertura de Wall Street en medio de ingresos menores a los esperados de segmentos comerciales...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La inflación del IPC de China se desaceleró...
