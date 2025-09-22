DE30: Dax ralentiza las subidas antes del dato IPC de EE. UU. de mañana
La sesión del miércoles en los mercados europeos trae un sentimiento mixto entre los inversores. Hoy, la atención de los inversores...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los votos aún se están contando, pero ya estamos viendo un choque muy interesante por los escaños en el Senado y la Cámara...
Meta Platforms (META.US) cotiza más de un 3 % antes de la comercialización hoy después de confirmar informes anteriores sobre despidos...
FedEx (FDX.US), una empresa de mensajería y logística de EE. UU., advirtió ayer sobre el deterioro de las perspectivas de la demanda....
El mercado de criptomonedas reaccionó con pánico ante el colapso de una de los mayores plataformas de criptomonedas, FTX. La venta...
Los primeros resultados de las elecciones intermedias de EE. UU. sugieren que los republicanos obtendrán el control de la Cámara mientras...
Índices europeos listos para abrir con pocos cambios Se prevé que los demócratas retengan el control del Senado, los...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza. Fue el tercer día consecutivo de ganancias en Wall Street. S&P...
Las elecciones de mitad de período en los EE. UU. se llevarán a cabo hoy y se espera que los republicanos se hagan cargo de ambas cámaras...
Sentimiento optimista causado por la noticia de que Binance adquirirá FTX para cubrir una crisis de liquidez en este último no duró...
Take-Two Interactive (TTWO.US) perdió más del 10,0% durante la sesión de hoy después de que el videojuego redujera su perspectiva...
Hoy, los estadounidenses encabezarán las urnas para elegir a sus candidatos al Congreso y autoridades locales. Por supuesto, la lucha más...
La criptomoneda BinanceCoin (BNB) reaccionó con euforia a los informes de que Binance absorbió a uno de sus principales competidores, el...
Alameda Research y el propietario del intercambio FTX, Sam Bankman-Fried, informaron en Twitter que FTX finalmente llegó a un acuerdo con Binance...
Los principales índices de Wall Street subieron el martes, ya que el mercado digirió una serie de informes de resultados débiles y...
El mercado de criptomonedas está experimentando pérdidas crecientes, y la noticia de que la plataforma FTX ha detenido las retiradas ha proporcionado...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de contado de hoy al alza Elecciones de mitad de período en los EE. UU. Las acciones...
El precio del maíz cayó al nivel más bajo desde principios de octubre el martes después de que datos recientes del USDA apuntaran...
Activision Blizzard, Inc (ATVI.US) ha publicado sus resultados del tercer trimestre de 2022. El beneficio trimestral por acción (EPS) llegaron...
