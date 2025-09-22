Intervención de Pablo Gil en Negocios TV
¿Por qué una victoria republicana sería una mala noticia para la economía de EEUU? Pablo Gil analiza para Negocios TV la...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan a la baja con la caída...
Lyft (LYFT.US) decepcionó a los analistas con la publicación de resultados más débiles del tercer trimestre y una pérdida...
Petróleo A pesar de los precios del petróleo relativamente altos en comparación con los mínimos locales anteriores, puede...
La sesión del martes en los mercados bursátiles trae indecisión entre los inversores. El índice alemán DAX (DE30) está...
El mercado de criptomonedas se ha visto asustado por una amenaza sistémica de FTX, luego de que un informe de Coindesk señalara vulnerabilidades...
A cierre de sesión, se espera que el equipo de administración de The Walt Disney Company (DIS.US) publique los resultados financieros que...
El token FTX está en caída libre hoy, cotizando un 17% más bajo en el momento de la publicación. Si bien el token ha rebotado...
Los estadounidenses acudirán hoy a los colegios electorales para votar en las elecciones de medio mandato. El control del Congreso está en...
Índices europeos fijados para apertura plana Hoy tendrán lugar las elecciones legislativas de medio mandato en EE.UU. Datos...
Los índices de Wall Street cerraron la jornada de ayer al alza, encabezados por el Dow Jones. S&P 500 ganó 0,96%, Nasdaq agregó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente al alza con el DAX alemán subiendo un 0,55 % gracias al sólido...
Las acciones de BioNTech (BNTX.US) borraron las pérdidas iniciales y subieron más del 1,0% el lunes, incluso a pesar de que la empresa de...
La criptomoneda FTX ha sufrido después de los comentarios del intercambio Binance y su propietario, Chanpeng Zhao. Según Popular CZ, la mayor...
Las criptomonedas están tratando de mantener las ganancias, aunque Bitcoin y Ethereum se están retirando de los picos locales. El evento...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
