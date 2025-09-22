Apertura Americana: Wall Street mixto al comienzo de la nueva semana
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy mixto Meta (META.US) planea despidos masivos Las acciones de Palantir...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Las acciones de la empresa recientemente sobrevendida de Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META.US) están subiendo casi un 4% hoy antes de la apertura...
En una reciente declaración del gobierno, Jeremy Hunt, secretario del Tesoro del Reino Unido, señala que los ahorros y mayores ingresos fiscales...
La primera sesión en los mercados bursátiles de esta semana trae una mejora en el sentimiento de los inversores. El índice alemán...
A la criptomoneda Litecoin, a la que los fanáticos de los activos digitales se refieren como "plata digital", le ha ido mucho mejor que...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: BCE Villeroy dijo que la inflación en la zona del...
Le invitamos a que se familiarice con nuestro informe electoral de mitad de período, donde describimos los mercados clave que pueden reaccionar...
El pico de la temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2022 ha quedado atrás, pero todavía quedan algunas...
El precio del gas natural de EE. UU. (NATGAS) cotiza más de un 7 % más esta mañana después de iniciar la sesión de hoy...
El portavoz de la comisión de salud china reiteró el compromiso de China con una política de cero covid y prometió que el país...
La semana pasada estuvo marcada por la reunión de la Reserva Federal y las especulaciones sobre un posible alivio de las restricciones. La Fed subió...
Índices europeos fijados para una apertura ligeramente a la baja BCE Lagarde, Fed Collins y Mester hablarán hoy Elecciones...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza durante la primera sesión de una nueva semana. Nikkei ganó un 1,2 %, S&P/ASX...
Walt Disney publicará sus resultados el próximo martes 8 de noviembre. La compañía se encuentra en fase de expansión...
La bolsa española volvió a cerrar la semana cerca de los 8.000 puntos a pesar de la volatilidad despertada por la última reunión...
Subidas importantes en el precio del activo refugio por excelencia, que acelera con fuerza tras los datos de empleo conocidos en EEUU a primera hora del...
Durante la sesión del viernes, pudimos observar una mayor volatilidad en varias clases de activos, lo que estuvo relacionado con la perspectiva...
Las acciones de DraftKings (DKNG.US) se desplomaron más de un 27,0 % el viernes a pesar de que la empresa de apuestas deportivas elevó sus...
Durante la sesión del viernes, el precio del OIL.WTI subió un 4,5%, lo que está relacionado con el debilitamiento del dólar...
