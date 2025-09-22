EURUSD - recomendación de ANZ
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
La reunión de la Fed, así como el informe NFP de EE. UU. de octubre, ya quedaron atrás, pero eso no significa que la próxima...
Se podría detectar una mejora significativa en el estado de ánimo del mercado durante la sesión de hoy, ya que los inversores evaluaron...
Los datos mixtos de hoy del mercado laboral estadounidense y la especulación de que las autoridades chinas podrían relajar la estricta política...
El Ibex levanta el vuelo tras la resaca de la FED La semana actual marcada por la subida de tipos de la Fed, ha terminado con los ojos de los...
El CEO de Puma (PUM.DE) que renuncia, Bjorn Gulden, se convertirá en el nuevo director de su competidor Adidas (ADS.DE) a finales de año,...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza La economía de EE. UU. agregó más empleos...
Observamos una reacción fuertemente opuesta a la inicial tras la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense. Las NFP mostró...
El informe NFP de octubre fue el evento macro clave del día y, como suele ser el caso, el informe de empleos canadienses se publicó...
El informe NFP muy esperado se publicó a las 13:30h CEST. La tasa de desempleo aumentó al 3,7 % desde el 3,5 % del mes pasado y por...
Los índices chinos aumentaron considerablemente impulsados por la especulación renovada sobre una relajación inminente de las...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
Ecuador de la jornada en nuestro selectivo nacional que poco a poco evoluciona al alza, en un día con importantes noticias. Parece que los rumores...
La última sesión en los mercados europeos de esta semana trae una mejora en el sentimiento debido al posible levantamiento de parte del endurecimiento...
Los datos de empleo de EE. UU. de octubre pueden proporcionar algunas pistas sobre lo que hará la Fed a finales de año. La Fed dejó...
Presentación de resultados de diferentes empresas dentro del IBEX 35 con especial protagonismo por su magnitud para la compañía dirigida...
El dólar estadounidense se está debilitando hoy y está dando un impulso a los metales preciosos. El oro rebotó ayer en la zona...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Datos de empleos de Estados Unidos y Canadá PMI de servicios finales...
