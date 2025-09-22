Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses profundizaron las caídas post-FOMC ayer y terminaron otra sesión a la baja. El S&P 500 cayó...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los mercados se mueven por tendencias y saber operarlas es fundamental para todo inversor. En este seminario, aprenderás a identificar los diferentes...
Los índices europeos extendieron las pérdidas a un segundo día, con el DAX bajando un 0,95 % liderado por las pérdidas...
El impulso alcista de las criptomonedas se debilitó ayer después de que Jerome Powell comunicara que la Reserva Federal aún está...
Los precios del oro cayeron aún más el jueves, cerrando en el nivel más bajo desde marzo de 2020, después de que una Fed de...
Las acciones de Etsy (ETSY.US) subieron más del 15,0 % el jueves después de que el mercado de artesanías en línea publicara...
Las acciones de Meta Platforms (META.US) se liquidaron hoy por debajo de $ 90. La empresa se ve arrastrada hacia abajo por el aumento del gasto en desarrollo...
EL IBEX 35 AGUANTA LOS 7800 EN UNA SESIÓN MARCADA POR LA REUNIÓN DE LA FED DE AYER En la sesión de hoy, nuestro selectivo...
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. La compañía recomienda tomar una posición corta en...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Virgin Galactic (SPCE.US), que pretende ofrecer servicios de turismo espacial suborbital, ha compartido nuevos acuerdos con inversores, Axiom Space, Qarbon...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
El PMI de servicios ISM para EE. UU. cayó a 54,4 en octubre desde 56,7 en el mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas de 55,4....
Las acciones del fabricante de vacunas Moderna (MRNA.US) están perdiendo casi un 10% hoy después de que Wall Street abriera en medio de resultados...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja US500 rompió por debajo del soporte principal Las acciones...
El futuro en la fabricación de semiconductores, o mejor “una paloma en el tejado que un gorrión en la mano”. Las acciones...
En este artículo, encontrará: ¿Qué son las elecciones de mitad de mandato? Temas clave para los estadounidenses Expectativas...
El índice de referencia alemán ha perdido casi 400 puntos desde el máximo del martes. D1 El DE30 ha dado la vuelta esta semana...
La sesión del jueves en los mercados europeos trae un deterioro en el sentimiento luego de la reunión del FOMC de ayer, que estuvo plagada...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La Fed realizó otra subida de tipos de 75 puntos...
