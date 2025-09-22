ÚLTIMA HORA: El Banco de Inglaterra sube en línea con las expectativas, advierte sobre una recesión
El Banco de Inglaterra anunció su decisión de política monetaria a las 13:00h CEST. El mercado esperaba una subida de tipos de 75...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Norges Bank anunció su decisión de política monetaria hoy a las 10:00h CEST. El banco central noruego aumentó los tipos en 25...
Jerome Powell echó agua fría sobre los que esperaban un pivote. El presidente de la Fed dijo ayer durante la conferencia de prensa que es...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja El Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre tipos de interés...
La Fed realizó otra subida de tipos de 75 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. El presidente de la Fed, Powell,...
La Fed realizó un aumento de la tasa de 75 puntos básicos, colocando la tasa de los fondos federales en el rango de 3.75-4.00%. La...
El presidente de la Fed, Jerome Powell, comenzó su conferencia de prensa posterior a la reunión a las 6:30 pm GMT. La decisión en...
La Fed ya ha anunciado su decisión de política monetaria y estuvo en línea con las expectativas, al menos en términos de un...
La Fed anunció una decisión de política monetaria a las 6:00 pm GMT. El banco central de EE. UU. entregó otro aumento de la...
Ya estamos casi listo para dar inicio con el seminario especial junto a Pablo Gil. Súmate a la transmisión en vivo y sigue la reacción...
La decisión de la Fed a las 1900h CEST será clave para validar la hipótesis del pivote de hoy y es el evento clave de la...
El petróleo cotiza al alza hoy con el WTI saltando por encima de los 90 dólares por barril por primera vez desde el 12 de octubre de 2022....
El Ibex35 actúa con cautela antes de la Fed Los mercados optaron por la cautela y retrocedieron levemente en la sesión de mitad de semana...
Tupperware (TUP.US) es una de las acciones estadounidenses con peor desempeño en la actualidad. Las acciones de la compañía cotizan...
El informe oficial sobre un cambio semanal en los inventarios de petróleo de EE. UU. se publicó a las 15:30h CEST. El informe oficial se...
Las criptomonedas se encuentran entre los activos que más han ganado en los últimos días en un 'pivote' que ha provocado que...
La sesión de Wall Street abre ligeramente a la baja El informe de empleo de ADP supera las estimaciones, la atención se dirige...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
