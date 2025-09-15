El EUR/USD supera el nivel de 1,14 con un PMI de la eurozona más alto de lo esperado
El par EUR/USD ha superado la marca de 1,14 tras la publicación de los datos del PMI manufacturero de la eurozona, que han resultado ser más...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El par EUR/USD ha superado la marca de 1,14 tras la publicación de los datos del PMI manufacturero de la eurozona, que han resultado ser más...
El franco suizo se ha revalorizado aún más frente al dólar estadounidense tras la publicación de datos del PIB suizo, que han...
Los mercados financieros se ven impulsados una vez más por los cambios en la política comercial global, ya que el colapso verbal en las...
Los índices estadounidenses retrocedieron en su mayoría el viernes en respuesta a las renovadas tensiones comerciales entre China y EE. UU....
____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
No pierda la oportunidad de aprender de referentes internacionales y fortalecer su estrategia de inversión. ____________ 📈 ¡Únete...
Los índices de Wall Street cerraron la semana y el mes con caídas. El S&P 500 retrocedió más del 0,6 %, mientras...
Hemos dejado atrás otra semana intensa en los mercados. La incertidumbre sobre los aranceles y el caos legal que rodea a la administración...
Los precios del cacao suben hoy más de un 6 %, acercándose nuevamente al nivel de los 10.000 dólares. Las alzas de hoy se deben, con...
La OPEP+ contempla un aumento en la producción de crudo para julio que superaría los 411.000 barriles por día (bpd), una medida que...
Las small caps lideran las caídas en medio del resurgimiento de las tensiones entre EE. UU. y China Las expectativas de inflación...
El DAX lidera las alzas en el mercado bursátil europeo, con los futuros del índice avanzando cerca de un 0,6% Las principales compañías...
Estados Unidos - Informe de la Universidad de Michigan correspondiente a mayo: Condiciones actuales de Michigan: actual 58.9; previsión...
PMI de Chicago en EE. UU. (mayo): 40,5 (Previsión: 45, Anterior: 44,6)
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El peso chileno abrió la sesión del viernes con una ligera apreciación del 0,06%, ubicándose en los 936 pesos por dólar,...
__________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda...
Datos del PIB – Canadá (1T 2025): PIB trimestral (tasa anualizada): 2,2 % | Previsión: 1,7 % | Anterior: 2,1 % Análisis...
Datos de inflación – abril (Estados Unidos): Índice PCE (anual): 2,1 % interanual | Previsión: 2,2 % | Anterior:...
Según el presidente estadounidense Trump, China violó su acuerdo con Estados Unidos. Los índices de Wall Street cayeron tras esta...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor