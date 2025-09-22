DE30: DAX en consolidación antes de la decisión del FOMC
La sesión del miércoles en los mercados bursátiles se centró en esperar las decisiones sobre las tasas de interés en...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
MetaPlatforms y Snap han experimentado una gran liquidación este año, no solo por la desaceleración del sector publicitario y la incertidumbre...
El informe de empleo de ADP de octubre se publicó hoy a las 13:15h CEST. Como pista final antes de la publicación de las NFP este viernes...
Los precios del trigo han caído considerablemente hoy después de que el presidente turco Erdogan anunciara que se ha garantizado la seguridad...
El fabricante de chips Advanced Micro Devices (AMD.US) mostró ayer los resultados del tercer trimestre, después del cierre de la sesión...
Durante las últimas semanas, el tema número uno ha sido, sin duda, los bancos centrales. Los inversores ahora se preguntan si, después...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
El par NZDUSD saltó a un máximo de seis semanas el miércoles, después de un sólido informe de empleo de Nueva Zelanda...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Decisión de tipo de interés de la Fed a las 19:00h CEST Se...
Los tres importantes índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja, mientras que los inversores esperan la reunión...
ISM: 50,2 (exp.: 50; anterior: 50,9) Subíndices de empleo: 50 (ant.: 48,7) Subíndice de nuevos pedidos: 49,2 (anterior: 47,1) Parece...
Los índices abren al alza tras las fuertes caídas de ayer. El S&P 500 gana un 1,0% en la apertura, mientras que el Nasdaq gana un...
Lagarde anuncia nuevas subidas de tipos, pero las decisiones se tomarán de reunión en reunión Los precios de la energía...
Los enormes beneficios de BP respaldan los mercados europeos La mayoría de los principales índices europeos ganan más del 1% en...
PMI manufacturero de octubre: 46,2 (primera lectura: 45,8). En septiembre fue 48.4 Al sector manufacturero le está yendo ligeramente mejor de...
El RBA elevó hoy los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. La tasa principal se...
¡Noviembre ha comenzado! El mes que es crucial para las acciones debido al Black Friday y para las elecciones de mitad de período de este...
El RBA incrementó los tios de interés en 25 puntos básicos en línea con las expectativas del mercado (tipo actual 2,85%)....
Durante la primera sesión de la nueva semana de negociación, vimos una desaceleración de las alzas del mercado de valores, la mayoría...
