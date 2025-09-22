GBPUSD - recomendación de Morgan Stanley
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
La sesión del lunes se vió un fortalecimiento del dólar, así como aumentos en los rendimientos de los bonos estadounidenses,...
El Ibex35 consolida los 7.900 puntos Última jornada de octubre y primera de la semana donde los mercados mantienen el tono positivo a pesar de...
Según informó AP, se espera que Biden proponga hoy imponer un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías...
Fuente: Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia Fuente: Bloomberg Como podemos ver en las tablas adjuntas de Bloomberg...
El inicio de la sesión del lunes en Wall Street trae una apertura a la baja para la mayoría de los puntos de referencia del mercado de valores....
La primera sesión de negociación en los mercados europeos de esta semana trae un sentimiento mixto. El DE30 cotiza justo por encima del tablero...
Rusia se retiró de la operación del llamado Corredor Seguro de Exportación de granos, incluidos el trigo y el maíz ucranianos,...
El precio del gas de contrato en EE. UU. ha subido un 6 %, mientras que el precio al contado ha subido incluso casi un 10 %. Los precios en Europa están...
Aunque la fusión exitosa de Ethereum no hizo que la valoración de Ether subiera con fuerza, la criptomoneda sigue funcionando marginalmente...
La semana pasada estuvo marcada por una fuerte recuperación de los activos de riesgo, que terminó por debilitar al dólar estadounidense...
Los informes de las megaempresas tecnológicas de EE. UU. fueron puntos clave en el calendario de resultados de la semana pasada y los resultados...
El IPC europeo de octubre y el informe del PIB del tercer trimestre se publicaron a las 11:00h CEST. El IPC fue mucho más alto de lo esperado...
La criptomoneda Dogecoin, uno de los activos "especulativos" más activos y populares del criptomercado, ha aumentado más del 100...
Los granos cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. Rusia se retiró de un acuerdo negociado por la ONU sobre las exportaciones de granos...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Informe del PIB del tercer trimestre de la zona euro a las 10:00 am GMT Datos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos durante la primera sesión de negociación de la semana. Los índices...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el Dax sumando un 0,24 %, ya que las cifras preliminares...
