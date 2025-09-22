ÚLTIMA HORA: Los metales preciosos retroceden en medio de un USD más fuerte
El fortalecimiento del dólar ejerce presión sobre el mercado de metales preciosos. Tanto el oro como la plata cayeron con fuerza el viernes....
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Las acciones de Pinterest (PINS.US) cotizaron un 8,0% más el viernes después de que la plataforma para compartir imágenes superó...
La reunión del BCE de esta semana fue vista como moderada, aunque no hubo indicios claros de moderación en el comunicado o en la prensa de...
El US30 subió con fuerza el viernes y se encamina hacia una semana alcista, ya que los inversores se recuperaron de los malos resultados de Amazon...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión con signo mixto La inflación del PCE subyacente de EE. UU. está ligeramente...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó al alza a 59,90 en octubre desde un preliminar de 59,8 y por...
Los gigantes petroleros Chevron (CVX.US) y Exxon Mobil (XOM.US) presentaron hoy excelentes informes del tercer trimestre del año. Los resultados...
El paquete de datos de EE. UU. para septiembre se publicó hoy a la 14:30h CEST. La atención se centró principalmente en los datos...
Los índices europeos cotizan mayormente a la baja Inflación alemana en nuevos máximos históricos Las acciones de Volkswagen...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Fondo Monetario Internacional recorta su previsión...
Los datos de inflación del IPC alemán para octubre se publicaron hoy a la 14:00h CEST y sorprendieron al alza. La inflación general...
Las criptomonedas eliminaron gran parte del impulso alcista al final de la semana, después de que las mega tecnológicas de EE. UU. presentaran...
Nueva presentación de resultados en el sector bancario de la mano de dos de las tres entidades más grandes del país. En este caso...
Amazon (AMZN.US) fue otra megatecnológica de EE. UU. que decepcionó con su informe de resultados del tercer trimestre, o al menos eso...
Nuevos datos de inflación adelantada en España que se sitúa en una subida del 7,3% interanual en clara tendencia a la baja tras haber...
Uno de los mayores fabricantes de chips y circuitos integrados de última generación, Intel (INTC.US) sorprendió positivamente a los...
Elon Musk ha cerrado la adquisición de Twitter (TWTR.US) por 44.000 millones de dólares y ha decidido deslistar al valor del mercado. A partir...
El conglomerado aéreo IAG (IAG.ES) ha publicado su informe trimestral en el que destacan unos resultados sólidos, con un beneficio operativo...
