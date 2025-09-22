ÚLTIMA HORA: El PIB alemán supera las expectativas, DE30 silenciado
Los datos del PIB alemán para el tercer trimestre de 2022 se publicaron hoy a las 10:00h CEST. Los datos resultaron ser una gran sorpresa positiva...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El Banco de Japón dejó sin cambios los tipos de interés y otras configuraciones de política monetaria. El Banco dijo en un...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Datos del PIB de Europa, datos del PCE de EE. UU. Informes de resultados...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,61 %, el Dow Jones sumó un 0,61...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente más altos ya que las ganancias en las acciones de petróleo...
Las acciones de Align Technology (ALGN.US) cayeron más del 20,0% después de que el fabricante de los alisadores dentales Invisalign publicara...
La economía de EE. UU. se expandió un 2,6 % anualizado en el tercer trimestre de 2022, superando las estimaciones de los analistas de un...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Los inventarios de gas de EE. UU. aumentaron en 52.000 millones de pies cúbicos desde los 111.000 millones de pies cúbicos de la semana anterior,...
Tras la declaración de apertura del BCE y la decisión de la TLTRO, los mercados esperaban una retórica agresiva, pero la conferencia...
Amazon (AMZN.US) - informe después del cierre del mercado Expectativas del mercado: Beneficio esperado por acción (EPS): $0.24 Ingresos...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US100 arrastrado por Meta (META.US) Las...
El índice de referencia alemán ha estado subiendo durante cuatro días hábiles seguidos. gráfico D1 El DE30 sigue...
La presidenta del BCE, Lagarde, inició la rueda de prensa posterior a la reunión con unos minutos de retraso. La presentación comenzó...
El informe del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre de 2022 mostró que el crecimiento económico superó las expectativas. La economía...
El BCE sube en línea con las expectativas, el EUR cae, DE30 gana El Banco Central Europeo realizó una subida de tipos de 75 puntos básicos,...
Ya estamos en directo siguiendo la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá la subida de tipos de interés durante el próximo...
Las acciones de META se hunden un 24% El mercado castiga con dureza a la matriz de Facebook, Meta (META.US), tras los malos resultados publicados en...
📺🔜 Se espera que el BCE anuncie una subida de tipos de 75 pb a la 14:15h CEST Se acerca el anuncio de la decisión política del Banco Central...
Los índices europeos cotizan mayormente a la baja La confianza de los consumidores en Alemania apunta al alza Las acciones de Lufthansa (LHA.DE)...
