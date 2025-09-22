📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los metales preciosos avanzan: el oro sube un 0,4 %, la...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La decisión de tipos del Banco Central Europeo es uno de los principales eventos macroeconómicos de la semana. El BCE anunciará su...
El EURUSD volvió a subir por encima del nivel psicológico clave esta mañana. El principal par de divisas está rompiendo por...
La decisión sobre los tipos del Banco de Canadá a las 16:00h CEST de hoy es un evento macro clave del día. Se espera que el banco...
Índices europeos fijados para apertura plana Se espera que el Banco de Canadá entregue un aumento de tipos de 75 pb Meta...
Nueva presentación de resultados en el sector bancario español, en este caso tras conocerse los beneficios trimestrales del Banco Santander. Como...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza, marcando una tercera sesión alcista consecutiva. El S&P 500 ganó...
Las criptomonedas se benefician de una mejora del sentimiento que ha sido visible en el mercado de valores durante varios días. ¡El precio...
Los índices europeos lograron cerrar al alza después de una sesión volátil, con el DAX alemán subiendo un 0,94...
Las acciones de Xerox (XRX.US) cayeron más de un 16,0% el martes después de que el fabricante de equipos de oficina publicara cifras trimestrales...
Las criptomonedas retoman su movimiento alcista en medio de un ambiente casi eufórico en Wall Street. Bitcoin cotiza alrededor de $ 20,100, Ethereum...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición LARGA en el par con los...
Durante la sesión del martes podemos observar un sólido desempeño de los principales índices bursátiles. A pesar de...
El par EURUSD subió considerablemente durante la sesión del martes debido a que el sentimiento mejoró en los mercados globales. Veamos...
El fabricante de ropa y calzado deportivo Adidas (ADS.DE) ha anunciado que ha rescindido su acuerdo de marketing con el rapero Kanye West. El motivo de...
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU. disminuyó a 102,5 en octubre, desde el 107,8 revisado a la baja del...
La libra esterlina es, con mucho, la moneda más fuerte del G10 en la actualidad. El dólar ganaba en la primera parte de la sesión,...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesiónde efectivo de hoy mixto US500 prueba zona de mayor resistencia Informes de resultados de...
Las expectativas superadas de Wall Street con los resultados de General Motors (GM.US) y UPS (UPS.US) complementaron el exitoso informe trimestral de Coca...
