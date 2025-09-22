Temporada de resultados de Wall Street: avances de Alphabet, Microsoft, Visa
Alphabet (GOOGL.US) Expectativas: Beneficio por acción (EPS): $1.26 Ingresos: 70.680$ millones Esto se compara con los beneficios...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El gigante del segmento estadounidense Coca Cola (KO.US) entregó hoy un informe financiero que nuevamente sorprendió positivamente a los...
Los índices europeos cotizan al alza el martes DE30 rebotó en la resistencia a 12950 pts Adidas AG (ADS.DE) planea poner fin a su...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El primer ministro japonés, Kishida, dijo que se...
Semana importante en los mercados que parecen animarse en las últimas fechas ante un programa de subida de tipos menos agresivo de lo esperado....
Petróleo El presidente de EE. UU., Biden, anunció una liberación adicional de reservas estratégicas de petróleo,...
Bitcoin se mantiene por encima de19.300$, mientras que Ethereum cotiza por encima de 1.340$. Según los analistas del Bank of America, Bitcoin puede...
Amazon está lista para publicar sus resultados la próxima semana en lo que podría ser un informe crucial. Las acciones han alcanzado...
Hoy, así como los próximos dos días, pueden ser cruciales para el sector tecnológico de EE.UU., ya que 5 megaempresas tecnológicas...
Los índices IFO alemanes para octubre se publicaron hoy a las 10:00h CEST y el informe fue mejor de lo esperado. El índice de evaluación...
Los índices europeos iniciaron sesión al alza Informes de resultados de Alphabet y Microsoft Índice de Conference...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer al alza con el Dow Jones liderando las ganancias. El S&P 500 ganó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con sólidas ganancias. El DAX alemán y el CAC40 agregaron más...
El oro probó hoy la formación de doble mínimo en torno a los 1.620 dólares la onza con un escote en torno a los 1.725 dólares...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más de un 3,0 % el lunes después de que el fabricante de vehículos eléctricos más...
El PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global se desplomó a 49,9 en octubre desde 52 en septiembre, muy por debajo de las estimaciones de los...
Las acciones de las empresas chinas que cotizan en los EE. UU. están perdiendo mucho por la ola del desplome del mercado de valores chino y las...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
El comienzo de esta semana está marcado por la continuación del movimiento alcista en EUR/USD. Sin embargo, un deterioro en la confianza...
