Apertura Americana: Wall Street extiende el rally de la semana pasada
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Tesla (TSLA.US) recorta el precio de sus vehículos en China Las...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El PMI manufacturero de EE. UU. disminuyó a 49,90 en octubre desde 52,0 en septiembre, por debajo de las previsiones de 51,0, según...
Penny Mordaunt retira su candidatura. Sunak recibió previamente el apoyo oficial de la mitad de los parlamentarios. En términos reales, esto...
Las elecciones de mitad de período al Congreso de los EE.UU. se llevarán a cabo el martes 8 de noviembre. Los representantes del partido...
Los precios del gas en los Países Bajos caen por debajo de los 100 EUR/MWh por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Esto se debe...
Los índices europeos cotizan al alza el lunes DE30 se acerca a la resistencia en 12950 pts Airbus (AIR.DE) cerca de finalizar un acuerdo...
Hoy estamos viendo un descuento masivo en las acciones chinas. La consolidación del poder de Xi Jinping ha generado preocupación y ha empeorado...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: USDJPY tuvo un comienzo de semana salvaje, después...
Bitcoin se disparó cerca de 19.700$ después de que los mercados reaccionaran positivamente a los informes de The Wall Street Journal sobre...
La temporada de ganancias de EE.UU. está en pleno apogeo y ha comenzado la semana que muchos consideran la más importante durante todo el...
Rishi Sunak, canciller de Hacienda en el gabinete de Johnson, emergió como favorito para suceder a Liz Truss como el próximo "Prime...
Huntington Ingallss (HII.US) es un diseñador líder de buques de guerra para la Marina de los EE. UU., junto con General Dynamics. La empresa...
Los índices chinos están hoy en caída libre. La fuerte venta se explica como una reacción al congreso del Partido Comunista...
Los PMI preliminares de octubre son puntos clave en el calendario económico actual. Como de costumbre, la atención en Europa se centró...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Flash PMI para octubre domina el calendario 5 mega tecnológicas...
¿Qué sucedió la semana pasada? Durante el primer tramo de la semana, los inversores trataron de extender el rebote iniciado tras...
Los índices de Asia Pacífico cotizaron mixtos durante la primera sesión de la semana. Mientras que los índices de Australia,...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja con el DAX alemán bajando un 0,29% liderado...
Las acciones de American Express (AXP.US) cayeron casi un 5,0% el viernes a pesar de que la compañía de servicios financieros reportó...
