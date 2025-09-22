📉USDJPY cae más de 2.0%💥
El par USDJPY extendió su movimiento bajista por la tarde, cayendo más del 2,0% como resultado probable de la intervención del Ministerio...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
El par USDJPY extendió su movimiento bajista por la tarde, cayendo más del 2,0% como resultado probable de la intervención del Ministerio...
Esta semana fue salvaje con la renuncia del primer ministro del Reino Unido, Truss, luego de un intento fallido de introducir recortes de impuestos masivos....
El Ibex resiste en la zona de los 7.500 El selectivo español, que venía de una sesión positiva por el apoyo de los bancos, ha cerrado...
El precio de la luz ha caído hasta niveles que no se veían hace un año, entre otras cosas, porque baja el precio del gas: está...
Así como los automóviles no pueden circular sin aceite en el depósito o sin una batería cargada, el mercado de las nuevas tecnologías...
Por la tarde, podemos observar cierta debilidad del dólar, ya que las posibilidades de un aumento adicional de tipos del FOMC este año y...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Las esperanzas de que la Fed finalmente ralentice las subidas...
Los mercados bursátiles y otros instrumentos relacionados con el riesgo repuntaron dinámicamente después de las noticias no oficiales...
Bitcoin está cayendo por debajo de 19.000$. Los contratos de índices de EE. UU. apuntan a una apertura plana, con una ligera ventaja bajista....
Los datos de ventas minoristas de Canadá para agosto se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor de lo esperado pero...
Las acciones de Adidas (ADS.DE) cayeron más de un 10,0% debido a que el fabricante de ropa redujo su guía financiera para todo el año,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de Japón anunció que aumentará...
GBPUSD continúa el movimiento a la baja de ayer iniciado después de que Truss renunció como primer ministro. En la última hora,...
Filecoin es la criptomoneda de un proyecto que crea una plataforma descentralizada para el almacenamiento de datos. Sus creadores tienen asociaciones con...
DE30 pierde casi un 1,5 % Adidas recorta previsiones para 2022 Deutsche Bank despide a banqueros en EE.UU. y Reino Unido La sesión del...
Snap (SNAP.US) una vez más decepcionó negativamente a Wall Street con la desaceleración de los beneficios y profundiza un descuento...
El informe de la EIA publicado ayer mostró que los inventarios de gas natural de EE. UU. aumentaron 111.000 millones de pies cúbicos en la...
Comienzo de una nueva temporada de resultados en el IBEX 35 tras salir ayer a la luz los beneficios de Bankinter. Tras las dudas originadas semanas...
EURCAD puede ver algo de volatilidad hoy. En primer lugar, la cumbre de la UE comienza hoy y los representantes de los países miembros de la UE...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor