Calendario económico: ventas minoristas canadienses, resultados de American Express y Verizon
Los índices europeos iniciar sesión a la baja Comienza la cumbre de la UE, los miembros discutirán los detalles del...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Los índices europeos iniciar sesión a la baja Comienza la cumbre de la UE, los miembros discutirán los detalles del...
Los índices estadounidenses profundizaron ayer las caídas del miércoles y terminaron a la baja por segundo día consecutivo....
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente al alza, con DAX y CAC40 subiendo un 0,20 % y un 0,76 %, respectivamente,...
Los principales índices de Wall Street borraron la mayor parte de las ganancias iniciales, el rendimiento del Tesoro a 10 años de referencia...
Las acciones de IBM (IBM.US) subieron más de un 4,0% el jueves después de que la icónica empresa de tecnología publicara resultados...
EL IBEX-35 CONTINÚA SU ESCALADA HACIA LOS 7.800 PUNTOS La jornada actual ha sido productiva para la bolsa española. El IBEX-35 ha conseguido...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Tras el comunicado de la ahora ex Primer Ministra del Reino Unido, Liz Truss a las 14:30h CEST, los mercados empezaron a reaccionar acorde a las implicaciones...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural disminuyeron/aumentaron...
El índice líder se ha recuperado completamente de las pérdidas iniciales. D1 El DE30 está tratando de defender un área...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US100 prueba un soporte importante Tesla...
La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su renuncia hoy en un comunicado a la 14:30h CEST. Esto viene después de una charla...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,214 millones en la semana que finalizó el 15 de octubre,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron aún...
JP Morgan Chase informó el viernes resultados que superaron las previsiones de los analistas y ayudaron a calmar temporalmente el ánimo de...
El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla (TSLA.US) informó resultados financieros después de la sesión...
El Banco Central de la República de Turquía entregó hoy un recorte de tipos mayor de lo esperado. El mercado esperaba que CBRT bajara...
La sesión del jueves en las bolsas europeas trae caídas en los principales índices bursátiles. El DAX pierde casi un 1% y se...
La debilidad del yen japonés es un tema de la mañana con el USDJPY saltando por encima de la marca de 150,00¥ por primera vez en 32 años....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor