El IPC alemán es más alto de lo esperado 📈
El IPC alemán correspondiente al mes de mayo sorprende, al mostrar un dato mejor de lo esperado a nivel interanual. En concreto, el IPC alemán...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de Arista Networks (ANET.US) cayeron más de un 6% ayer tras conocerse que Google Cloud y Meta, dos de sus principales clientes, están...
Las acciones M&G (MNG.UK), la firma financiera británica, suben hoy más de un 5% después de que su rival japonés, Dai-Ichi...
El IPC español (Índice de Precios de Consumo) en el mes de mayo ha bajado hasta el 1,9%, marcando su nivel más bajo desde octubre....
Las ventas minoristas alemanas han superado las expectativas, lo que indica una recuperación más fuerte del consumo. Este aumento podría...
El calendario económico de hoy se centra en los datos cruciales de inflación de EE. UU. que podrían influir en la política...
Los mercados asiáticos se desploman tras el restablecimiento de los aranceles de Trump por parte de la corte de apelaciones, poniendo fin a una...
Los principales índices bursátiles de EE. UU. abrieron con fuerza, pero perdieron impulso hacia el cierre, reflejando señales mixtas....
Uber (Uber Technologies Inc.) registra una caída en la jornada de hoy, con una disminución de aproximadamente el 4,2% en el valor de sus...
United Airlines (United Airlines Holdings Inc.) registra una alza cercana al 4% hoy tras anunciar una alianza con JetBlue. Como parte del nuevo proyecto,...
Los inventarios de gas natural han aumentado conforme a las previsiones del mercado, reflejando una estabilidad en la oferta y la demanda del sector energético....
El S&P 500 ha iniciado la sesión con un ligero retroceso en su potencial alcista, reflejando la cautela de los inversores tras varios días...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Nvidia impulsa los futuros mientras la economía de EE.UU. muestra señales...
Empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Actual: 240K | Previsión: 229K | Anterior: 226K Solicitudes continuas: Actual:...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una ligera caída del 0,2%, situándose en torno a los 939 pesos, en un contexto de consolidación...
El contrato US100 volvió a registrar una dinámica alcista tras los sólidos resultados de Nvidia (NASDAQ: Nvidia), que confirmaron...
El sentimiento del mercado en las bolsas europeas es moderadamente optimista hoy, con el Dax 40 anotándose una ligera subida del 0,16%. Al mismo...
