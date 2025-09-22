USDJPY supera los 150¥❗
El yen japonés continúa debilitándose en medio de la falta de endurecimiento de la política por parte del Banco de Japón....
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices europeos abren con pocos cambios Se espera que CBRT ofrezca un recorte de tipos de 100 pb hoy Discursos de Fed Harker...
Los índices de Wall Street bajaron ayer cuando se detuvo el repunte de principios de semana. El S&P 500 cayó un 0,67 %, el Dow Jones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja, rompiendo una racha ganadora de cuatro días,...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Los ADR de ASML (ASML.US) aumentaron más del 6,0% después de que el fabricante de chips publicara cifras de ganancias e ingresos trimestrales...
Comencemos el análisis de hoy con el índice Dow Jones (US30), que recientemente lanzó una corrección al alza y superó...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. El...
El Ibex35 pierde los 7.600 puntos Jornada que ha ido de menos a más en los mercados financieros. Un inicio de sesión bursátil donde...
Las criptomonedas continúan en consolidación, con Bitcoin forzado a defender niveles de 19.000$ y Ethereum una vez más estableciéndose...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza US2000 rebotó en una gran resistencia Resultados optimistas...
La inflación anual de Canadá cayó ligeramente a 6,9 % interanual en septiembre desde 7,0 % en agosto, por encima de las...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Kashkari de la Fed dijo que las tasas pueden llegar...
Las acciones de Procter & Gamble (PG.US) subieron más de un 2,0% antes de la campana de apertura después de que la compañía...
El fondo inversor-activista Elliott Investment Management invertirá en la empresa alemana Fresenius (FRE.DE). No se han proporcionado más...
Ayer, Netflix publicó sus resultados provisionales del tercer trimestre de 2022, que resultaron estar muy por encima de las expectativas de los...
La sesión de divisas de hoy trae un fortalecimiento del dólar estadounidense, lo que ejerce una enorme presión sobre las cotizaciones...
El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla (TSLA.US), liderado por Elon Musk, presentará hoy sus resultados financieros...
La sesión del miércoles en los mercados europeos trae un sentimiento mixto en torno a las principales bolsas de valores. En Alemania, la...
El oro cayó más del 1%, mientras que la plata cayó un 1,5% durante la sesión de hoy en medio de un dólar estadounidense...
