Los resultados de Netflix y United Airlines superan las expectativas 📈
Netflix (NFLX.US) La plataforma de transmisión más grande del mundo, Netflix (NFLX.US), publicó resultados financieros que...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
GBP recibió un golpe esta mañana después de la publicación de los datos del IPC del Reino Unido para septiembre. Los datos...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior El IPC del Reino Unido vuelve a subir por encima del 10%...
Los índices de Wall Street terminaron otra sesión al alza, pero la escala de las subidas no fue tan grande como el lunes. El S&P 500...
Los índices europeos extendieron el repunte por cuarta sesión, con el DAX alemán sumando un 0,92% gracias al sólido desempeño...
Las acciones de Target (TGT.US) subieron más de un 5,0 % durante la sesión de hoy después de que Jefferies mejorara su postura de...
Según un informe de S&P Global, el mercado de aluminio y alúmina, que se utiliza en la producción de la materia prima, puede experimentar...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
OIL.WTI el precio retrocedió bruscamente desde sus máximos diarios de $ 85.5, ya que las preocupaciones sobre la demanda pesaron en el sentimiento...
El Ibex recupera los 7.650 puntos La bolsa española extendió el rebote y acumula cuatro sesiones consecutivas al alza que le han devuelto...
La producción industrial en los Estados Unidos aumentó un 5,3 % interanual en septiembre, la mayor cantidad desde abril, acelerándose...
Momentus Inc (MNTS.US) es una empresa con sede en EE. UU. en una industria conocida como "nuevo espacio" que está en proceso de desarrollar...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Producción industrial de EE. UU. por encima de las...
La producción industrial en EE.UU. aumentó un 0,4 % en septiembre, después de una caída intermensual revisada al alza del -0,1...
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ.US) subieron a máximos de dos meses después de que la compañía de productos de consumo...
PM Truss se disculpa, pero información privilegiada continúa exigiendo su renuncia BoE rechaza informe de FT sobre otro retraso...
Goldman Sachs (GS.US) publicó hoy los resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas tanto en beneficio por acción...
Petróleo Se espera que EE. UU. libere más petróleo de las reservas estratégicas de petróleo para reducir los precios...
