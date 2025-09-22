📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: USDJPY saltó por encima de 149,00 durante la noche,...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Tesla (TSLA.US) ha tenido un desempeño significativamente inferior al S&P 500 desde principios de año, perdiendo más del 38%,...
DAX lucha por superar el retroceso del 23,6% Credit Suisse (CSGN.CH) ha iniciado la venta de su división de gestión de activos de EE....
El gigante de la transmisión Netflix (NFLX.US) informará los resultados financieros del tercer trimestre antes de que se abra la sesión...
Los índices de EE. UU. repuntaron ayer y las acciones tecnológicas tuvieron el mejor desempeño. El índice Nasdaq-100 (US100)...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Índice ZEW alemán de octubre, producción industrial...
Wall Street se recuperó ayer y todos los principales índices estadounidenses registraron grandes ganancias. S&P 500 agregó...
Los índices europeos extendieron sus ganancias por tercera sesión el lunes, con el DAX alemán subiendo casi...
El nuevo secretario del Tesoro del Reino Unido indicó que tiene la intención de restaurar la confianza en los mercados en un futuro próximo....
Las acciones de Splunk (SPLK.US) subieron un 10,0 % tras un informe del Wall Street Journal que indicaba que el inversor activista Starboard...
Cambio de tendencia Nueva jornada alcista en las bolsas que aprovechan la falta de eventos macroeconómicos para empezar una semana con...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El precio de NATGAS cayó por debajo de 6$ MMBtu el lunes, un nivel que no se veía desde principios de julio de 2022, ya que el último...
La confianza del mercado mejoró significativamente al comienzo de la nueva semana, en parte gracias a los resultados trimestrales mejores de lo...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza US500 rebotó en el apoyo local Los anuncios de ofertas...
Las acciones de Bank of America (BAC.US) subieron más del 3,0% antes de la apertura , ya que los beneficios y los ingresos superaron las estimaciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El ministro de finanzas de Japón, Suzuki, dijo...
La primera sesión de negociación en los mercados europeos de esta semana trae niveles más altos de índices bursátiles....
